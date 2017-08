Tourismus auf Nordstrand : Zahl der Buchungen hat sich erhöht

vergrößern 1 von 1 Foto: Beate Zoellner 1 von 1

„Nordstrand meine Insel an Land“, so heißt es auf dem großen Schild, dass kurz hinter dem Damm auf dem Parkplatz linkerhand zu sehen ist. In der Tat, so erklärt Regina Reuß, Chefin der Nordstrand Tourismus (NT), schätzen viele Stammgäste die Anbindung der grünen Halbinsel an das Festland. „Man ist schnell in Husum oder kann sich leicht Tagesziele auf dem Festland vornehmen“, sagt dazu Ferdinand Rosenburg aus Hamburg.

Aber das sei nicht der einzige Vorteil. Der 68-jährige alleinstehende Pensionär schätzt die Ruhe des Eilandes. „Hier kann man gut entschleunigen“, sagt er. Vor allem durch die Fertigstellung des Klimaschutzdeiches sei nun auch die Großbaustelle und der damit verbundene Lärm nicht mehr da. Ihn habe das zwar nicht gestört, denn Sicherheit gehe vor, doch er wisse von einigen, dass sie deswegen in den vergangenen drei Jahren dem Nordsee-Heilbad ferngeblieben waren. „Ja, das ist richtig. Es gab einige, die erst nach der Fertigstellung wiederkommen wollten“, bestätigt Reuß. Bei den Tagesgästen habe sich das allerdings nicht bemerkbar gemacht. Im Gegenteil, viele hätten Interesse an der Deichbaustelle gehabt. Ansonsten sei sie mit der bisherigen Saison 2017 mehr als zufrieden. „Das schlechte Wetter und der Starkregen in letzter Zeit haben sich auf die Buchungen nicht ausgewirkt. Sie haben sich gegenüber 2016 sogar leicht erhöht. Wer an die Küste fährt, weiß, dass es auch im Sommer rau werden kann.“ Die Gäste wüssten um den Wert Nordstrands als Ruhepol.

Menschen ab 40 Jahren aufwärts gehörten vorrangig zum Klientel, aber auch Familien mit Kindern. 2200 Betten gebe es. 28.400 Gäste seien im vergangenen Jahr gezählt worden sowie 186.000 Übernachtungen. Weit über die Hälfte, so Reuß, habe die NT vermittelt. Gut angenommen werde sowohl von Vermietern als auch Gästen das auf der Homepage angebotene elektronische Buchungssystem. Über 50 Prozent, vor allem Hausverwalter und Hotels, nutzten die Möglichkeit. Der bundesweit anhaltende Trend, nicht mehr in gefährdete Länder, wie aktuell in die Türkei zu fliegen, und wieder einmal „good old Germany“ zu entdecken, habe auch die Halbinsel erreicht. Das mache etwa einen Anteil zwischen fünf und zehn Prozent aus. Immer mehr kurzfristige Buchungen bei einer Verweildauer zwischen zwei bis fünf Tagen gebe es, und manchmal würden Urlauber sogar während einer Veranstaltung – wie kürzlich bei den Nordstrander Musiktagen – nach Quartieren für ein oder zwei Nächte fragen. Meist könne geholfen werden. Fakt sei, dass gerade das Event einige Gäste mehr anzieht. Viele richten ihren Urlaub danach aus und bleiben bis zu zwei Wochen.

Ähnlich sieht das bei den Rungholt-Tagen aus. Großes Lob gebühre allen ehrenamtlichen Kräften in Vereinen und Verbänden, die einiges für die Gäste auf die Beine stellen. Dazu gehörten beispielsweise auch die Konzerte des Shanty-Chores „De Fideelen Nordstrander“ oder die Konzertangebote der drei Kirchengemeinden, nicht zuletzt die vielfältigen gastronomischen Angebote. Was sie auch freue, sei, dass für das Kurmittelhaus mit seinen vielfältigen Anwendungen wieder ein Physiotherapeut eingestellt werden konnte. Im Hause boome es. Selbst Patienten aus der Region würden anreisen, um zudem auch das kleine Schwimmbad nebenan zu nutzen.

An touristischen Angeboten gebe es viel. Sie reichten von der Kutschfahrt zur Hallig Südfall über Schiffstouren zu den Halligen und Inseln mit der Adler-Flotte bis hin zu Wattführungen oder Vorträgen. Beliebt sei bei Familien der Strand Fuhlehörn. Wenn Reuß einen Wunsch frei hätte, dann würde sie die sofortige Anbindung Nordstrands an die schnelle Datenautobahn via Glasfaserkabel aktivieren. Aber das laufe ja seinen Weg für die Zukunft, ist sie überzeugt. Eine Bitte hätte sie an die Gastronomen. Oft stehen in den Wintermonaten Gäste vor verschlossenen Türen. Eine individuelle Absprache untereinander wäre da hilfreich. „Ich hoffe ansonsten auf goldene Herbsttage. Dann steigt die Urlaubslust noch einmal“, meint Reuß. Mehr Informationen unter www.nordstrand.de.