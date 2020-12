Corona in Nordfriesland : Zahl der Arbeitslosen im Kreisgebiet steigt im November

DGB: Zahl der Minijobs im Kreisgebiet um 11,8 Prozent gesunken.

01. Dezember 2020, 16:12 Uhr

Nordfriesland | 14.916 Arbeitslose zählt die Arbeitsagentur in Flensburg im gesamten Bezirk. Das sind 1835 mehr (plus 14,0 Prozent) mehr als im November 2019. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl um 373 (Plus 2,6 Prozent) an. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat ist auch in dem beschriebenen Umfang saisonal üblich. Die Auswirkungen auf den seit Anfang des Monats geltenden zweiten Lockdown sind noch nicht spürbar“, sagt Agenturchef Hans-Martin Rump.

Zahlen aus Nordfriesland: Seit Beginn der Corona-Krise im März haben 3.344 Betriebe für 28.756 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Das sind 50,4 Prozent aller Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen. Im Kreis Nordfriesland waren im November 4.708 Menschen ohne Beschäftigung. Im Vergleich zum November 2019 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 332 ( Plus 7,6 Prozent), zum Vormonat um 414 (Pkus 9,6 Prozent).

Arbeitslosenquote steigt

Die Arbeitslosenquote in Nordfriesland liegt mit 5,0 Prozent 0,4 Prozent über der des November 2019, (+0,4 Prozentpunkte zum Vormonat). Zum Vergleich: Im Nachbarkreis liegt die Quote bei 5,4 Prozent.

Kreisweite Zahlen nach SGB III, betreut von der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosengeld I, Kurzzeitarbeitslose): 2,4 Prozent, (Vorjahresmonat 2,0 Prozent, Vormonat 1,9 Prozent). Und SGB II, betreut vom Jobcenter des Kreises (Arbeitslosengeld II): 2,6 Prozent, (Vorjahresmonat 2,6 Prozent, Vormonat 2,7 Prozent).

Nachfrage in Gastgewerbe, Handel, Gesundheits- und Sozialwesen

Die Nachfrage nach Personal im Kreis Nordfriesland lag im November unter dem Niveau des Vorjahresmonats (-32 /-12,7 Prozent) und dem des Vormonats (-40 /-15,4 Prozent). Im November 2020 waren 1.141 Stellen gemeldet. Seit Jahresbeginn wurden dem Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Flensburg im Kreis Nordfriesland insgesamt 3.004 Stellen angezeigt. Besonders hoch ist die Nachfrage nach Arbeitskräften im Gastgewerbe, im Handel und im Gesundheits- und Sozialwesen.

DGB: Minijobber leiden besonders

Der DGB- Nord macht zudem auf die Situation der Minijobber aufmerksam: Im Kreis Nordfriesland sank ihre Zahl um 2.013 – von 16.805 im Juni 2019 auf 14.792 im Juni 2020, das waren 11,8 Prozent. „Keine Gruppe hat die Corona-Krise härter getroffen als die 450-Euro-Jobber“, sagt DGB-Geschäftsführerin Susanne Uhl. Weil sie auch keinen Anspruch auf Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld haben, appelliert Susanne Uhl an die Betroffenen, unbedingt ihre Ansprüche für aufstockende Sozialleistungen bei den Jobcentern geltend zu machen.

Zahlen nach Geschäftsstellen

Husum: 2.248 Arbeitslose, 100 (4,7 Prozent) mehr als im November 2019 und 24 (1,1 Prozent)mehr als im Vormonat. Die Nachfrage nach Personal im Bereich der Geschäftsstelle Husum lag im November unter dem Niveau des Vorjahresmonats (-36 / -30,5 Prozent) und dem des Vormonats (-38 / -31,7 Prozent).

Tönning: 625 Arbeitslose, 16 (2,6 Prozent) mehr als im November 2019 und 28 (4,7 Prozent) mehr als im Vormonat. Die Nachfrage nach Personal im Bereich der Geschäftsstelle Tönning lag im November leicht unter dem Niveau des Vorjahrmonats (-1 / -2,3 Prozent), stieg zum Vormonat leicht um 1 (+2,4 Prozent).

Niebüll: 1360 Arbeitslose, 156 ( +13,0 Prozent) mehr als im November 2019 und 155 (12,9 Prozent) mehr als im Vormonat. Die Nachfrage nach Personal im Bereich der Geschäftsstelle Niebüll stieg im November 2020 zum Vorjahresmonat leicht (14 / 28,0 Prozent), zum Vormonat (20 / 45,5 Prozent)

Westerland: 475 Arbeitslose, 60 (14,5 Prozent) mehr als im November 2019 und 207 (77,2 Prozent) im Vormonat.Die Nachfrage nach Personal im Bereich der Geschäftsstelle Westerland lag im November unter dem Niveau des Vorjahresmonats (-9 / -23,1 Prozent), zum Vormonats (-23 / -43,4 Prozent).