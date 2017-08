Friedrichstadt : Wundertüte Kulturnacht

vergrößern 1 von 1 Foto: Roh (3) 1 von 1

In der Holländerstadt legte es eine Punktladung hin: das „rosarote Riesenraumschiff voll mit lauter Tunten“. Der schwule Männerchor Schola Cantorosa aus Hamburg war der Knaller der Friedrichstädter Kulturnacht und erntete Jubelstürme in der Ehemaligen Synagoge. Wer sich nicht rechtzeitig einfand, musste draußen bleiben. Der Publikumsandrang sprengte selbst die Stehplatz-Kapazitäten der Kultur- und Gedenkstätte. In Windeseile sprach sich die Nachricht von der ironisch-tuntigen Show der stimmgewaltigen Jungs aus der Hansestadt herum, und wer sie bei der Eröffnung der Kulturnacht gehört und gesehen hatte, wurde an diesem Abend schnell zum „Wiederholungstäter“. „Einige Besucher waren bei allen drei Vorstellungen“, berichtet Christiane Thomsen, die für die Veranstaltungen in der Synagoge zuständig ist und mit der Schola Cantorosa das richtige Gespür für Qualität an einem denkwürdigen Ort bewiesen hatte, verfolgten die Nazis im Dritten Reich doch nicht nur die Juden, sondern auch Homosexuelle und sogenannte „entartete“ Künstler. An diesem Abend triumphierte Rosa, zündeten die Hamburger Sänger mit ihrer Show „Gays in Space II“ ein Feuerwerk an Komik und Selbstironie und erheiterten das Publikum mit einem fantasievollen Gesamtkunstwerk aus Musik, Kostümen und Choreographie.

Die Vielfalt an kulturellen Angeboten lockte wieder unzählige Besucher aus nah und fern, gleicht die Kulturnacht in Friedrichstadt doch einer „Wundertüte, gefüllt mit großartigen Eindrücken“, wie Momsen-Preisträger Dieter Staacken zur Eröffnung sagte und Pfunde herauspickte, mit denen die Grachtenstadt wuchern könnte. „In vielerlei Weise“, so der Gardinger Künstler, „können wir immer wieder von den Holländern lernen.“ Der „zukunftsweisende Spirit dieses Überlebenskunst-Volkes“, das vor fast 400 Jahren Friedrichstadt schuf, sei vorbildlich. Staacken: „Von Holland lernen, heißt auch, mit dem Wasser und nicht gegen das Wasser lernen zu gestalten.“ Sein Tipp für Friedrichstadt: „Einen Ideenwettbewerb zum Thema Wasser ins Leben rufen.“

Bis Mitternacht hatten die Besucher Zeit, bei milden Temperaturen von Kunststation zu Kunststation zu wandern und sich in 22 Ateliers, Galerien, Privathäusern und Museen umzuschauen: Geboten wurden Kunst und Kunsthandwerk in vielen Facetten, Schmuck, Fotografien, Literatur und Musik, aber auch selbst gebaute Instrumente durften im Jürgen-Ovens-Haus angeschaut und ausprobiert sowie der Turm der

St.-Christophorus-Kirche bestiegen werden.

Auf großes Interesse stießen die Vespas, populäre Alltagsroller aus den 50er- und 60er-Jahren: Kult(ur)objekte, die Michael Eggers liebevoll hegt und pflegt. Unter dem Motto „Goldene Zeiten auf zwei Rädern“ hatte er eine ebenso umfangreiche wie informative Ausstellung in seinem romantischen Hinterhaus in der Kirchenstraße zusammengestellt, die nicht nur Fans der auf Hochglanz polierten italienischen Roller entzückte.

Auch Musik und Tänze irakischer Kurden im Paludanushaus kamen gut an: Unterstützt von Flüchtlingsfamilien aus Friedrichstadt und Umgebung, konnte man hier traditionellen Klängen und Geschichten lauschen und beim internationalen Buffet arabische Gastfreundschaft genießen.

Noch lange nach Einbruch der Dunkelheit wanderten unzählige Kunst- und Kultur-Fans in Grüppchen durch die historischen Gassen und ließen das Flair der Grachtenstadt in dieser herrlich lauen Sommernacht auf sich wirken.