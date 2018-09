Wohnungsbau in Husum : Wohnungen mit Blick aufs Gericht

Die Gewoba baut auf dem Grundstück der ehemaligen Iven-Agßen-Schule 23 neue Wohnungen.

von Herbert Müllerchen

07. September 2018, 14:42 Uhr

Jetzt geht es los: Nachdem vor gut fünf Jahren das wuchtige Backsteingebäude in der Friedrichstraße abgerissen wurde, in dem die Iven-Agßen-Schule untergebracht war, haben die Bauarbeiten auf dem Gelände begonnen. Die aktuellen Planungen sehen den Bau von 23 Wohnungen durch die Gewoba vor. Mit gleich zwei Besonderheiten will der Bauherr den Interessenten die Wohnungen schmackhaft machen: So wird eine Wohnung als Townhouse über zwei Ebenen errichtet. Und die Wohnung im obersten Stockwerk soll ein Penthouse mit großzügiger Dachterrasse werden. Vor wenigen Tagen haben die Erdarbeiten zwischen dem Amtsgericht und der Hauke-Haien-Wohnanlage begonnen.