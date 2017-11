St. Peter-Ording : Wohnungen auch für den kleinen Geldbeutel

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Der Baufortschritt im Ketelskoog ist deutlich sichtbar. Im August hat der Bau von 75 Wohnungen begonnen. Sie sind nur für Menschen mit Hauptwohnsitz in St. Peter-Ording gedacht. Sie verteilen sich auf vier Häuser mit den Hausnummern 2 bis 8 in einer in sich geschlossenen Wohnanlage. Es soll für ausreichend Park- und Stellplätze gesorgt werden. Auf einer Fläche zwischen der Straße Ketelskoog und Eiderstedter Straße werden zudem öffentliche Stellflächen geschaffen. Die Fertigstellung ist für August oder September 2018 geplant.

Öffentlich gefördert sind 30 der 66 Zwei-Zimmer-Wohnungen zwischen 46 und 60 Quadratmeter Größe in dem Projekt des Wohnungsunternehmens Semmelhaack mit der Gemeinde St. Peter-Ording. Die wenigen Drei-Zimmer-Wohnungen in den Häusern Nr. 2 und Nr. 8 haben Größen von 72,50 und 67 Quadratmetern. Ab sofort können sich Interessenten aus St. Peter-Ording und Eiderstedt mit dem Wohnungsunternehmen in Verbindung setzen.

Auch aus diesem Grund ließ sich der Sozialausschuss von St. Peter-Ording im öffentlichen Teil seiner Sitzung informieren. Mehrere Bürger waren gekommen. Die Ausschuss-Vorsitzende Monika Grutza (SPD) begrüßte Monika Stiemke und Marvin Schütt. Diese sind die Ansprechpartner des Wohnungsunternehmens vor Ort. Sie stehen Interessenten in allen Fragen zur Verfügung. Jeweils mittwochs werden sie auf dem Baugelände in einem Container anwesend sein. Es wird um telefonische Terminvereinbarung (am besten montags) unter 04121/4874922 oder 487455 gebeten.

Alle Wohnungen sind gleich ausgestattet und barrierearm. Für öffentlich geförderte Wohnungen besteht bis zu bestimmten Einkommensgrenzen die Möglichkeit, einen Wohnberechtigungsschein (Gültigkeit für zwei Jahre) zu bekommen. Für eine Anmietung wird er in diesen Fällen benötigt. Ansprechpartnerin dafür ist Bianca Abraham bei der Wohngeldbehörde, Am Markt 1 in Tönning, Telefon 04861/614560. Sie informiert auch darüber, welche Unterlagen mitzubringen sind.