Winnert : Wohnraum für junge Winnerter

Die Gemeinde Winnert belebt dafür einen alten Bebauungsplan wieder. Das neue Wohngebiet liegt an der Moorchaussee.

von Patricia Wagner

26. März 2018, 17:00 Uhr

Über ein neues Baugebiet wurde in der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung von Winnert beraten. Wie immer hörten zahlreiche Einwohner zu. Dazu sagte die Bürgermeisterin: „Der vorhandene B-Plan 1 ist nie verwirklicht worden. Das Gebiet ist 1,5 Hektar groß – und wir wollen dort in der Erweiterung unseres letzten Neubaugebietes auch einen Kinderspielplatz unterbringen.“ Der Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplanes wurde einstimmig beschlossen. Rese dazu: „Der Plan bestand ja schon lange. Er ist aber nicht weiter verfolgt worden, weil die damaligen Anwohner der Straße Siedlung durch den Bau einer Zuwegung zu diesem neuen Baugebiet einen steigenden Fahrzeugverkehr und einen Anschluss der Straße zur Moorchaussee befürchtet hatten.“ Inzwischen sei eine lange Zeit vergangen – und das letzte Neubaugebiet an der Straße Süderthun ist vollständig bebaut. „Das jetzt geplante Neubaugebiet wäre ja nur eine logische Fortsetzung des alten Neubaugebietes in Richtung Moorchaussee. Damit könnten junge Leute aus der Gemeinde im Dorf gehalten werden“, so die Bürgermeisterin.

Jutta Rese verabschiedete an diesem Abend den bisherigen Wehrführer Heiko Mailahn, der sich zwölf Jahre lang für die Belange der Feuerwehr eingesetzt hatte. Seinem harten Ringen und seiner Überzeugungskraft ist es zu verdanken, dass die Gemeindevertretung der Anschaffung eines neuen großen Einsatzfahrzeuges zustimmte, das jetzt in der Wache steht. „Heiko, du hast deine Tätigkeit mit großem Engagement und stets mit Ernst und großem Respekt ausgeübt“, lobte die Bürgermeisterin, „dafür danke ich dir ihm Namen der ganzen Gemeinde und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.“ Als Nachfolger ernannte und vereidigte die Bürgermeisterin Rainer Carstensen, der langjährige Feuerwehr-Erfahrung aus anderen Gemeinden mitbringt.

Heiko Mailahn überreichte seinem Nachfolger jene Ehrennadel, die ihm der damalige Kreispräsident anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Gemeindewehr im Jahre 2008 übergeben hatte mit den Worten: „Dieses Erinnerungsstück soll doch gerne bei der Feuerwehr bleiben – ich betrachte es nicht als persönlich für mich gedacht.“

Der Ringreiterverein „Hol di bi“ ist 2019 Ausrichter des Amtsringreitens im ehemaligen Amt Treene und bat die Gemeinde zu dieser großen Festlichkeit um eine finanzielle Unterstützung. Einstimmig wurde für eine Zuwendung von 1000 Euro votiert.

Ein ortsansässiger Landwirt möchte ein Grundstück ausweisen, um dort im Rahmen des sogenannten privilegierten Bauens ein Abnahme-Haus zu errichten. Nach Beratungen stimmt das Gremium geschlossen zu.

Unter Top 12 wurde dann – ebenfalls einstimmig – beschlossen, dem Wasserverband Treene die gemeindeeigenen Grundstücke mit den dazugehörigen Abwasserbeseitigungsanlagen zu übertragen. Per Vertrag hat der Wasserverband die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde übernommen.