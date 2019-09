Keine Einigung in Bordelum : Wohnmobilplatz bleibt umstritten

Der Gemeinderat Bordelum sieht noch Gesprächsbedarf und verweist die Stellplatzfrage zurück in den Fachausschuss.

18. September 2019

Bordelum | Bordelums Gemeindevertreter befassten sich in ihrer jüngsten Sitzung mit dem Thema Wohnmobilstellplatz. Den möchte Einwohnerin und Unternehmerin Svenja Brehmer am liebsten kurz hinter dem Ortsausgang Ost-Bordelum in der Straße Norderende, zu Füßen des Stollberges, angelegt sehen (wir berichteten).

Zum ersten Mal hatte Brehmer ihre Idee im August 2018 den Fachausschuss-Mitgliedern vorgestellt. Damals fehlte, wie berichtet, noch ein geeigneter Platz. Bei der Suche danach – so hieß es damals – sollte gemeinsam geholfen werden.

Im Mai hatte sie den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses konkrete Pläne – auch wegen der reibungslosen Zu- und Abfahrten im Einbahnstraßensystem – vorgelegt und noch einmal für ihr Vorhaben geworben. Grundsätzlich sagten die Gremiums-Mitglieder Unterstützung zu. Sie wollten aber auch noch einmal Alternativ-Standorte ausloten. Mitglieder der CDU-Fraktion sowie Anlieger hatten zudem Bedenken gegen den Standort geäußert, nicht zuletzt wegen des zu erwartenden stärkeren Anliegerverkehrs, der schmalen Straße mit nicht unbedingt stark belastbarer Bankette oder auch dem landwirtschaftlichen Verkehr, der allein schon eine ganze Straßenbreite einnehme.

Im vergangenen Monat nun traf sich das Fach-Gremium erneut. Die Mitglieder empfahlen einstimmig, den Ort am Stollberg für das Projekt abzulehnen, dafür aber einen inzwischen von der künftigen Investorin ausfindig gemachten Alternativ-Platz an der Koogchaussee zu favorisieren beziehungsweise dort das Vorhaben zu unterstützen.

Nun also war das Thema im Gemeinderat angekommen. „Ich bitte dazu um eure Meinung und Abstimmung“, lautete die Bitte des Ausschuss-Vorsitzenden Dirk Paulsen gegenüber den Gemeindevertretern.

Joachim Baumgarten (SPD) bat zunächst noch einmal, die Gründe für die Ablehnung zu nennen. „Die Einwände der Bürger und die schlechtere Zuwegung gegenüber der Koogchaussee waren entscheidend. Die Vorteile des neuen Standortes überwiegen“, erklärte Dirk Paulsen. Harke Stollberg (CDU) ergänzte: „Die Banketten sind am Stollberg nicht ausreichend.“

Der ganze Werdegang, erwiderte Baumgarten, gefalle ihm nicht. Das Thema sei weder im Gemeinderat, noch in der Öffentlichkeit oder gar mit der Investorin ausreichend diskutiert worden. Es wolle hier ein Unternehmen mit sicheren Einkünften Fuß fassen. Das allein stehe für ihn im Vordergrund. „Ich bitte die Gemeindevertretung nicht auf jeden Zug aufzuspringen: Lasst uns mit allen Betroffenen diskutieren. Wohnmobile sind keine Monstertrucks, und die Menschen bringen auch noch Geld in unsere Gemeinde“, so Baumgarten. Er sei für den Standort am Stollberg, der auch für die Gäste landschaftlich der schönere sei, als der in der Koogchaussee. Auch Lärmbelästigung oder wegfallendes Wohlfühl-Ambiente, wie Bürger angemerkt hätten, könne er nicht erkennen. Auf Wohnmobilplätzen würden auch keine Feten gefeiert, sondern da sei ab 22 Uhr „Schicht im Schacht“. Die Altersgruppe der Wohnmobil-Reisenden liege etwa ab 40 Jahren aufwärts. Zu den Banketten am Stollberg könne er nur sagen, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge sie sowieso nutzen und die würden mehr Gewicht auf die Waage bringen, als Wohnmobile. Zudem sei auch aus dem Amt das Signal der Unbedenklichkeit hinsichtlich der Banketten gekommen.

Bürgermeister Peter Reinhold Petersen regte an, die Sache erneut in den Fachausschuss zu verweisen. Dann könnten alle Gemeindevertreter und auch Svenja Brehmer dabei sein. Auch die Öffentlichkeit könne noch einmal Stellung beziehen. „Ich halte es für sinnvoll, alle Facetten zu beleuchten. Auch der Platz an der Koogchaussee könnte landschaftsrechtlich nicht ganz ohne sein“, betonte der Gemeinde-Chef.