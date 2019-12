Breklum : Wohnbebauung statt Gewerbe

Auf dem ehemaligen Schleswag-Gelände sollen fünf Doppelhäuser entstehen.

von Stephan Bülck

10. Dezember 2019, 13:19 Uhr

Breklum | Zwei einstimmige Beschlüsse fassten die Gemeindevertreter in jüngster Sitzung. Zum einen ging es um die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 für die Fläche des ehemaligen Schleswag-Geländes, auf dem ursprünglich Gewerbe angesiedelt werden sollte. Dort möchte nun ein Interessent fünf Doppelhäuser bauen. Da aber auf dem Areal nördlich des Borsbüller Ringes, östlich des Süderweges und westlich der Husumer Straße bisher nur die Entwicklung von Gewerbeflächen vorgesehen war, musste jetzt das Ziel der Schaffung von Flächen zur Wohnraumnutzung im Innenbereich festgesetzt werden.

Das Büro Jappsen, Todt und Bahnsen in Husum soll mit der Ausarbeitung des Planes beauftragt werden. Laut Bürgermeister Claus Lass wurde im Umwelt- und Planungsausschuss besprochen, dass die Zufahrt vom Süderweg her erfolgen soll. Zehn Parkplätze für die Anwohner sind zunächst auf dem Gelände selbst vorgesehen. Alle weiteren Details müssten noch mit der Planerin besprochen beziehungsweise deren Vorschläge abgewartet werden.

Zu einem anderen Themenkomplex wurde bekanntgegeben, dass im Bereich des Parkplatzes an der Südseite des Sportparks Breklum ein BMX-Parcours entstehen soll. Dafür soll ein Förderantrag über die Aktiv-Region Nord gestellt werden. Zur Vorgeschichte erläuterte Claus Lass, dass sich im vergangenen Jahr einige Jugendliche im Kirchenwald in Eigeninitiative eine provisorische BMX-Bahn gebaut hatten und diese auch fleißig nutzten. Allein aus versicherungstechnischen Gründen habe dann Pastor Simon Frömming die Aktivitäten unterbunden und auf den Rodelberg am Sportpark verwiesen.

„Inzwischen habe ich mit den jungen Leuten gesprochen, weil es auch immer mehr werden, nicht nur aus Breklum, sondern auch aus den Nachbargemeinden“, so der Bürgermeister weiter. „Der Standort am Sportpark fand allgemeinen Anklang.“. Im Rahmen der inzwischen angelaufenen Workshops im Kooperationsraum habe er dann den Vorschlag eingebracht, ein Projekt zum Anfassen auf den Weg zu bringen, nämlich den BMX-Parcours für die Jugendlichen der mitbeteiligten Kommunen Struckum, Vollstedt und Bredstedt. In letzterer war der lange nicht genutzte BMX-Parcours abgeräumt worden. Auf dieser Fläche wurde inzwischen der neue Kindergarten gebaut.

Bei Förderzusage durch die Aktiv-Region Nord würden 80 Prozent Fördermittel fließen. Bei einer geschätzten Investitionssumme von 14.300 Euro blieben dann zulasten der Gemeinden 2.860 Euro nach, wovon Breklum die Hälfte, nämlich 1.430 Euro, übernehmen würde. Den Rest teilen sich die beiden anderen Kommunen. Eine Änderung des Bebauungsplanes sei nicht erforderlich, denn bereits 2004 sei an besagter Stelle ein Bike-Platz, wie es es offiziell heißt, vorgesehen gewesen.

Claus Lass informierte, dass Spenden in Höhe von insgesamt 3508 Euro überwiesen wurden. Das Gro war für die Anschaffung von Spielgeräten in den Kindertagesstätten bestimmt. 600 Euro spendete die VR-Bank Nord für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Platz im Piernsweg. 108 Euro gingen von Privat für den Ortskulturring ein sowie 100 Euro für das Schwimmbad.