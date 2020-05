Corona-Maßnahmen in Husum : Wochenmarkt wird entzerrt: Fischhändler müssen umziehen

Damit mehr Stände auf dem Husumer Wochenmarkt öffnen können, gibt es Fisch künftig an der Roten Pforte.

19. Mai 2020, 18:00 Uhr

Die drei Fischhändler auf dem Husumer Wochenmarkt – Schleger, Loof und Rieger – müssen ab dem 28. Mai an die Rote Pforte ziehen. Glücklich sind sie über diese Entscheidung der Stadt nicht. Sie befürchten Einbußen bei den Einnahmen, weil ihre Stammkunden sie nicht finden und Laufkundschaft sie übersehen könnten.

Der Markt soll wieder voll besetzt werden

Jeden Donnerstag stehen die Verkaufsstände des Wochenmarkts dicht an dicht aneinander gereiht rund um den Tine-Brunnen und den umliegenden Seitenstraßen. Durch den Corona-Lockdown mussten einige Stände dem Marktgeschehen fern bleiben. Zunächst durften nur Lebensmittel – später auch Pflanzen – verkauft werden.

Mit den aktuellen Corona-Lockerungen soll nun auch der Markt wieder voll besetzt werden. Damit die Kunden den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten können, sollen die Stände entzerrt werden. Das betrifft vor allem die Fischmeile südlich der Marienkirche.

Fisch gibt es ab nächster Woche an der Roten Pforte

Die Fischverkäufer sollen ab nächster Woche dann in den westlichen Bereich der Roten Pforte ziehen. Auf der Fischmeile sei dann wieder Platz für die Stände, die in den vergangenen Wochen vom Markttreiben ausgeschlossen waren, erklärt Marktmeister Stefan Nissen.

Der erste Vorschlag, die Fischhändler auf die Schiffsbrücke zu verlegen, „stieß bei den Händlern nicht unbedingt auf Gegenliebe“, sagt Nissen. Dort seien sie noch weiter vom Markttreiben und ihren Kunden entfernt, fasst er die Befürchtungen der Markt-Beschicker zusammen. „Das Konzept steht und fällt im Endeffekt mit den Kunden und ob diese den Abstand einhalten.“

Keine Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt

Anders als in Geschäften gilt die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt nicht. So sei der Sicherheitsabstand unbedingt einzuhalten. „Die Schiffbrücke, wo wesentlich mehr Platz zur Verfügung steht, ist noch nicht vom Tisch“, sagt Nissen. Der Blick auf die Mischung aus Tagestouristen und den direkten Hafen als Verkaufsfläche, ließen einige Fischhändler mittlerweile bereuen, dass sie die Schiffbrücke anfangs so verteufelten, gibt Carsten Genge (Fischfeinkost Schleger) zu.

Martin Rieger beklagt: „Wenn irgendetwas verschoben wird, dann ist das für den Kunden grundsätzlich schlecht und für uns dann natürlich auch.“ Auch die Tatsache, dass er „ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt wurde“, ärgere ihn. Für ihn schien die Lösung Schiffbrücke eine annehmbare Alternative.

Die, wie er dachte, auch bereits beschlossen war. Sorgen mache er sich auch – als einziger Fischverkäufer von außerhalb – dass die örtlichen „Platzhirsche“ einen attraktiveren Stellplatz ergattern könnten – ganz nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, malt zuerst“.

Sorge um Laufkundschaft

Ein weiteres Argument gegen die Rote Pforte sei laut Rieger die Laufkundschaft. Aus Erfahrung nehme die in den Sommermonaten zu. Durch den neuen Standort würde die „definitiv weniger werden“. Dennoch zeigt er sich einsichtig: „Ich weiß, wir leben in einer extremen Zeit. Es ist ein Privileg, dass wir verkaufen durften, als andere Geschäfte schließen mussten. Aber es wäre besser gewesen, wenn alles so bleibt, wie es war.“

Dass die Fischhändler Einnahmeeinbußen haben werden, davon geht auch Stefan Nissen aus. „Aber irgendwo muss man anfangen. Bei dieser Lösung müssen `nur´ die drei Fischhändler umziehen. Eine Veränderung auf dem Markt ist nie gut“, weshalb er den Unmut durchaus verstehe.

Carsten Genge befürchtet außerdem, dass sich die alte Fischmeile zu einem Nadelöhr entwickeln könnte. „Jeder, der Fisch kaufen will und anschließend beispielsweise Kartoffeln, muss genau da durch“, erklärt er. „Aber die Straße bleibt ja nicht unbesetzt. Da stehen dann auch Kunden.“ Gegenargument von Stefan Nissen: „An die Stelle kommt nun ein Korb- und ein Kleidungsstand. Erfahrungsgemäß bilden sich dort keine größeren Schlangen.“

Genges größte Sorge aber ist – wie bei Rieger auch – dass ihn seine Kunden einfach nicht finden. Tatsächlich stehe er nur einige Meter weiter weg, „doch das reicht schon. Menschen sind Gewohnheitstiere“.

Handzettel sollen die Kunden informieren

Auch hier hat Stefan Nissen vorgearbeitet. „Wir haben schon vergangene Woche Handzettel mit Informationen an die Händler verteilt, die sie wiederum an ihre Kunden weitergeben konnten. Am 28. Mai richten wir dann auch noch Aufsteller mit Hinweisen ein.“

Und was sagt die Konkurrenz an der Roten Pforte zu dem unfreiwilligen Umzug? Beim Geflügelstand Netzel freut man sich auf die neuen Nachbarn: „Na die müssen ja auch irgendwo hin“, sagt Sigrun Netzel. Wie lange sie an dem ungeliebten Standort bleiben müssen, beziehungsweise wie es mit dem Thema Schiffbrücke weitergeht, bleibt vorerst abzuwarten.