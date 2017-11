Koldenbüttel : Wo soll der Bouleplatz hin?

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Rolf Vennenbernd/dpa 1 von 1

19 Punkte standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Wegeausschusses Koldenbüttel. Dreieinhalb Stunden dauerte es, bis diese besprochen waren. Es wurde unter anderem über das Anlegen eines Bouleplatzes, Reperaturen und Neubau von Spielplätzen sowie über die Sanierung der Fußwege diskutiert.

Während des Sturmtiefs Herwart Ende Oktober wurde die große Eiche an der Kirche umgeworfen. Als Ersatz empfiehlt das Gremium, drei neue Felsbirnenbäume zu pflanzen. Die Gemeinde hofft erneut auf ihren Gönner Günther Fielmann, der bereits eine komplette Baumallee spendiert hat (wir berichteten).



Ein Bouleplatz





Ein Einwohner regte an, einen Bouleplatz anzulegen. Er schlug dafür den Platz zwischen Reitbahn und Grillhütte vor. Nicht darüber ob, sondern wo er entstehen soll, wurde lange diskutiert. Gemeindevertreter Frank Kobrow (SPD) wand daraufhin ein: „Ich würde das Ding lieber auf dem Sportplatz sehen.“ In Anbetracht der angrenzenden Grundstücke merkte Joachim Krieghammer (parteilos) an: „Das geht nicht leise zu – da ist fix Gejohle.“ Annika Kobarg (WGK) schlug vor, den Bouleplatz auf der Festwiese anzulegen.

Bürgermeister Detlef Honnens (WGK) rechnete nebenbei mit dem Taschenrechner: „2000 Euro Materialkosten.“ Frank Kobrow schreckte das nicht ab. Er sagte: „Diese Summe können wir allemal investieren.“ Kobrow stellte schließlich den Antrag auf Abstimmung: der Ausschuss, der mit acht von neun Mitgliedern tagte, votierte einstimmig dafür. Eine Arbeitsgruppe soll nun einen Platz aussuchen.



Die Spielplätze





Zum Austausch von Spielgeräten auf den gemeindeeigenen Spielplätzen regte Frank Kobrow eine Ortsbegehung an. Der Gemeindechef stimmte ihm zu. Vizebürgermeister Jörn Paul (WGK) und das bürgerliche Ausschussmitglied Helge Misdorf wollen nun Vorschläge für neue Spielgeräte erarbeiten.

Im Neubaugebiet „Badenkoog“, das sehr gut angenommen und rasch bebaut wurde, soll ein Spielplatz angelegt werden. Der Vorsitzende Sascha Heinrich-Missal (WGK) schlug vor, eine Arbeitsgruppe zu bilden und den Finanzausschuss zu fragen, ob er 30 000 Euro zur Verfügung stellen kann.“



Neue Fußwege





Hinsichtlich der Fußwegreparaturen wird eine Prioritätenliste erstellt – zudem wurde eine Ortsbegehung beschlossen. Die Neuasphaltierung der Dorfstraße soll circa 49 000 Euro kosten. Hier soll ebenfalls eine Ortsbegehung erfolgen.

Hinsichtlich der „Stabilisierung von Kurven an Wegen im Ortsteil Büttel“, sagte der Gemeindechef Detlef Honnens: „Wenn wir so etwas angehen, dann müssen wir über eine Verbreiterung der Wege nachdenken.“

Im Hinblick auf die Erneuerung von Betonfahrspuren im „Schwarzen Weg“ und zum Mertenshof regte der Vorsitzende an: „Wir lassen uns da einfach mal Angebote kommen und entscheiden dann.“