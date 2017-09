Ausstellung in Garding : Wo Holzkopf kein Schimpfwort ist

vergrößern 1 von 1 Foto: roh 1 von 1

von hn

erstellt am 22.Sep.2017 | 10:00 Uhr

„Ein Baum ist immer viel mehr als ein Baum“. Dieser Titel einer Arbeit von Dieter Staacken könnte als werkübergreifendes Motto für die aktuelle Ausstellung im Alten Rathaus in Garding gelten, die Bilder und Skulpturen von Staacken und Ruth Maria Linde-Heiliger zeigt. „Holz-Art“ der ganz besonderen Art: Auf der einen Seite die ausgesprochen modern anmutenden, abstrakten Werke der Wahl-Nordfriesin, die 1916 in Berlin geboren wurde und 1996 in Eiderstedt starb, auf der anderen Seite die poetisch-tiefgründigen Bilder des Gardinger Künstlers Dieter Staacken, Jahrgang 1935 und wie Linde-Heiliger ein passionierter „Holzkopf“. Das sei durchaus kein Schimpfwort, stellte Staacken in seiner ebenso eloquenten wie launigen Rede zur Ausstellungseröffnung fest: Vielmehr dokumentiere es das innige Verhältnis zu Holz und die Wertschätzung jedes Baumes.

Das „Holzköpfige“ verbindet Staacken mit Linde-Heiliger, die im vergangenen Jahr 100 geworden wäre, als Holzbildhauerin zur Folgegeneration der Klassischen Moderne gehört und ihren Schaffensdrang erst ausleben konnte, als ihre drei Kinder erwachsen und nicht mehr auf sie angewiesen waren. Da war die Künstlerin bereits 49 Jahre alt, voller Energie und schöpferischer Fantasie, zog nach Osterhever und stürzte sich in die Arbeit. „Maria Linde spürte dem verborgenen Strukturleben auserwählter Hölzer nach“, so Staacken: „Sie suchte nach formalen Gestaltungslösungen und der autonomen Form.“ Besonders gern bearbeitete sie Mooreiche: „Weil die so hart ist“, erklärte ihre Tochter Anita Heiliger. Auch ihre letzte, unvollendete Skulptur ist aus Mooreiche. Anita Heiliger: „Mutters Tod kam viel zu früh. Als sie mit fast 80 Jahren starb, war ihre künstlerische Entwicklung noch gar nicht abgeschlossen. Sie hatte noch so viele Ideen im Kopf.“ Von Linde-Heiligers Kreativität und ihrem geradezu magischen Gespür für Holz zeugen auch die Arbeiten im Alten Rathaus. Schon die frühen, an Tierformen angelehnten Werke, die in einer Vitrine ausgestellt sind, weisen einen hohen Abstraktionsgrad auf: Auf das Charakteristische reduziert, lassen sich Vogel, Robbe oder Katze dennoch mühelos erahnen. Die späteren Skulpturen sind völlig abstrakt, huldigen der Form und der Beschaffenheit des Holzes ohne sich von Maserungen leiten zu lassen. „Die spielten für meine Mutter keine Rolle“, sagte Anita Heiliger. Vielmehr schenkte die Künstlerin den verborgenen Strukturen ihrer Hölzer ein neues Leben und beseelte sie.

Ganz anders und doch in direktem Dialog mit Linde-Heiligers Skulpturen: die Bilder von Dieter Staacken. Auch hier findet man Holz in den verschiedensten Spielarten: als Wald, Baum, Zaun, Steg, Stapel oder Lahnung, in den Fokus gerückt oder an den Bildrand verschoben, als Detail oder Landschaftsfragment, aus ungewöhnlicher Perspektive festgehalten, dem Wind ausgesetzt und wettergegerbt oder in erzählerischer Form poetisch überhöht. Worte, Sätze, Gedanken und Gedichte – sie bilden nicht selten das Fundament für die teils grafisch strukturierten, teils dynamisch inszenierten Landschaftsbilder und fantasievollen „Momentaufnahmen“ aus Eiderstedt. Holz und Bäume haben es Staacken seit frühester Jugend angetan: „Obwohl es in der Marsch hier keine Wälder gibt“, sagt er. Schon die Märchenwälder der Gebrüder Grimm oder der Forst als Sehnsuchtsort der Romantiker hatten für Staacken eine ganz besondere Magie. Bäume waren und sind für den Künstler Grund genug, bis heute immer wieder bildnerisch der Poesie alles „Hölzernem“ nachzuspüren.