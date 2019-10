Stadtführung zu historischen Husumer Tatorten : Wo geraubt, gemordet und hingerichtet wurde

Die beliebten "Tatort"-Stadtführungen werden jetzt ergänzt: Wer möchte, kann den "Husumer Henkersschmaus" dazu buchen.

21. Oktober 2019, 12:34 Uhr

Das Haus des Scharfrichters im Osterende gibt es noch. Doch was dessen Bewohner einst gegessen haben, darüber lässt sich nur spekulieren. Das allerdings trefflich, finden Ingrid Schacht und Hans-Peter Kööp, „und haben da mal etwas vorbereitet“: Es nennt sich „Husumer Henkersschmaus“ und ist als Baustein ihrer „Tatort“-Stadtführungen nun bei der Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH (TSMH) buchbar.

Klar, dass bei solchen Gelegenheiten kein Übermaß an Rohkost auf den Tisch kommt: Immerhin sollte die Mahlzeit dem Scharfrichter Kraft für sein Handwerk geben. „Das erklärt auch die Zuordnung des Begriffs“, so Kööp. Denn anders als viele Menschen glauben, ging es nicht um die letzte Speisung des Delinquenten, sondern um jenen Mann, der diesen vom Leben zum Tode beförderte – des Henkers Mahlzeit eben. Zum finalen Essen des Verurteilten wurde sie erst später umgedeutet.

Mord und Totschlag gehen immer. Ingrid Schacht und Hans-Peter Kööp, "Tatort"-Stadtführer

Was genau beim „Henkersschmaus“ auf dem Teller landet, wollen die „Tatort“-Führer nicht verraten, wohl aber, dass es dazu stets auch einen letzten hochprozentigen Schluck gibt. Der hilft ja in vielen Lebenslagen. Warum also nicht auch in dieser ... letzten.

Mit ihrer Idee, Verbrechen aller Art zum Gegenstand etwas anderer Führungen durch Husum zu machen, haben Schacht und Kööp offenkundig einen Nerv getroffen. Seit sie vor drei Jahren begannen, Menschen an die dunklen Orte der Stadt zu begleiten – dorthin, wo geraubt, gemordet, Hexen verfolgt und Verurteilte hingerichtet wurden –, freut sich das Angebot wachsender Beliebtheit. „Mord und Totschlag gehen immer“, sagen beide schmunzelnd, machen aber deutlich, dass es ihnen bei den Führungen nicht um die Befriedigung blutrünstiger Gelüste, sondern um die – teilweise eben kriminalistische – Geschichte der Stadt geht.

Zwei Führungen im Monat

Wer weiß schon, dass rund um den Tine-Brunnen, wo Touristen heutzutage in die Sonne blinzeln, noch vor 300 Jahren ein Pranger stand? Oder dass die zwar gut situierten, aber gesellschaftlich geächteten Scharfrichter der Stadt dort unehrenhaft verscharrt wurden, wo sich heute Bewohner des Gasthauses zum Ritter St. Jürgen über die schöne Aussicht freuen?

Schachts und Kööps „Tatort“-Führungen werden – jetzt auf Wunsch auch mit dem Henkersschmaus – jeden zweiten Donnerstag sowie jeden letzten Sonnabend im Monat angeboten. Sie starten jeweils um 15.30 Uhr vor dem alten Rathaus am Markt, wo auch die TSMH ihren Sitz hat.