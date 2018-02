Trachtentanz : Wo es auf jeden Schritt ankommt

Nordfriesen bereiten sich bei Seminar des Landestrachtenverbandes in Husum auf den Tag der Schleswig-Holsteiner vor.

Mit lauter Stimme ruft Sönke Thede den Tänzerinnen und dem einen Tänzer Anweisungen zu: „Links herum, Wechselschritt und rechts die Hand geben.“ Der stellvertretende Vorsitzende des Landestrachtenverbandes Schleswig-Holstein hatte die Leiterinnen und Leiter von 26 Trachtengruppen, die im Nordfriesischen Verein organisiert sind, zu einem Seminar nach Husum in die Sporthalle des TSV eingeladen.

15 Vertreter von Gruppen von Amrum, Föhr, Sylt und Eiderstedt haben sich die Zeit für den Unterricht genommen. Die Tänze werden ohne Trachten einstudiert. „Es ist ein reines Übungsseminar, und dazu werden keine Trachten angezogen“, erläutert die Trachtenbeauftragte Kirsten Cornils. Zu Hause sollen die Multiplikatoren dann ihr Wissen weitergeben.

Schließlich steht eine Großveranstaltung im Terminkalender, wie die Vorsitzende des Nordfriesischen Vereins, Gudrun Fuchs, erläutert. „Am 10. Juni findet in Molfsee der Tag der Schleswig-Holsteiner statt.“ Dieses Großereignis werde vom Land Schleswig-Holstein gefördert. „Das wird ein besonderes Spektakel, wenn auch noch andere Trachtengruppen dazu stoßen werden“, schwärmt Fuchs und freut sich schon jetzt auf diesen Tag, an dem die Tänzerinnen und Tänzer zum Teil in ihrer Originaltracht auftreten und für ein farbenprächtiges Bild sorgen werden. Das Schmuckwerk sei nach alten Überlieferungen angefertigt worden.

Die älteste Teilnehmerin ist Erika Petersen, die mit ihren 92 Jahren immer noch mit Begeisterung den Trachtentanz pflegt. Auch der einzige Tänzer fällt beim Seminar auf. Kirsten Cornils winkt mit einem freundlichen Lächeln ab. „Natürlich ist das ungewöhnlich, aber für uns Trachtentänzerinnen ganz normal.“ Dann wird sie ernst: „Natürlich suchen wir immer wieder Männer, die sich ebenfalls dieser Tradition anschließen.“

Im alltäglichen Leben bleibt die Tracht im Kleiderschrank, erläutert Jörgen Vilsmaier-Nisse. „In Schweden oder Norwegen dagegen ist es selbstverständlich, sich öfter mit der Tracht zu zeigen“, weiß der Geschäftsführer des Nordfriesischen Vereins. „Die Skandinavier drücken damit nicht nur ihr Heimatgefühl, sondern auch ihre Verbundenheit mit dieser langen Tradition aus.“ Gudrun Fuchs ergänzt: „Bei uns ist leider immer noch eine gewisse Scheu vorhanden, sich mit der Festtagstracht auf der Straße blicken zu lassen.“ Doch sich mit seiner Heimat und deren Traditionen zu identifizieren, sei eine Aufgabe, die „Stück für Stück“ umgesetzt werden müsse. So gebe es die Festtagstracht, die an besonderen Tagen aus dem Kleiderschrank geholt werden könne. „Und Festtage haben wir im Jahr einige“, sagt Kirsten Cornils. Aber auch die Bauern- oder Feldarbeitstracht ist eine Augenweide, betont Sönke Thede. Er wirkt bei der Trachtengruppe in Stapelholm mit und weiß, wovon er spricht.

„Gegründet wurde unser Verein im Jahr 1902 in Rödemis bei Husum als Nordfriesischer Verein für Heimatkunde und Heimatliebe“, erläutert Geschäftsführer Vilsmaier-Nisse. Die Vereinsfarben seien Gold, Rot und Blau: „Das Nordfrieslandwappen ist auch unser Vereinswappen.“ Ziele und Aufgaben des Vereins seien die Bewahrung und Pflege der Kultur, Natur und Landschaft Nordfrieslands. „Wir fördern insbesondere die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der bedrohten friesischen Sprache.“ Weiter trete der Verein für die Belange der Nordfriesen in ihrem Lebensraum ein und unterstütze friesische Vereine und Organisationen mit gleicher Zielsetzung.

„Zu den wesentlichen Aufgaben gehört die Beschäftigung mit friesischen Bräuchen und Sitten, um diese zu pflegen und lebendig zu erhalten“, so Jörgen Vilsmaier-Nissen weiter.