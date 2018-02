St. Peter-Ording : Witterung begünstigt Grabenarbeiten

Die Maßnahme am Grudeweg wird schneller als erwartet umgesetzt.

von shz.de

24. Februar 2018, 12:00 Uhr

Hatte man bei der Baueinweisung (wir berichteten) zunächst noch Bedenken gehabt, ob die Arbeiten am Grudeweg wegen der Witterungsbedingungen noch rechtzeitig fertig würden, ging es schließlich schneller als gedacht. Das Februar-Frostwetter machte es möglich.

Bei herrlichstem Winterwetter saß Theo Dircks aus Osterhever auf dem Bagger und richtete die 250 Meter Graben am Grudeweg bei der Sielbrücke so her, wie es sich Gudrun Beuck für die Stiftung Naturschutz vorstellte: Die Schrägung etwa eins zu drei beidseitig von der Grabenmitte aus.

Ungepflegt und teilweise zugewachsen war der Graben gewesen, der 150 Meter vor der Sielbrücke beim Grudeweg vor dem Landschaftsschutzgebiet mit den Pütten hinter dem Ordinger Sielzug nach 100 Metern rechtwinklig zu ihm führt. Der Wasserstand im Graben lässt sich nun auch wieder regulieren. Dazu führt ein 200 KG-Rohr durch die erstellte neue Zuwegung, an dessen einem Ende ein Knierohr drehbar angebracht ist. Ein Holzwehr, das inzwischen baufällig und durchlässig war, hatte früher diese Funktion übernommen und so für einen genügend hohen Wasserstand im Graben gesorgt. Dieser verhindert einerseits, dass die Rinder durch den Graben zur anderen Seite wechseln, und andererseits ist so durch die Grabenfauna und -flora auch ein Nahrungsangebot für die Wiesenbrüter vorhanden.

Auf diesen 1,5 Hektar Grünland mit Grüppen hat sich eine kleine Seeregenpfeifer-Kolonie entwickelt. Für diesen schützenswerten Vogel ist nun alles vorbereitet, damit er sich hier richtig wohlfühlen und seinem Brutgeschäft nachgehen kann. Die Beweidung durch Rinder stört die Vögel nicht. Auch Kiebitze nutzen die Fennen am Grudeweg seit Jahren als Brutgebiet.

Hintergrundinformationen zum Regenpfeifer



Typischer Lebensraum für den Regenpfeifer (Charadrius alexandrinus) ist das Wattenmeer. Auf seinem Speiseplan stehen Würmer, Schnecken, Insekten, Larven und Krebstiere. Er läuft dabei in für ihn typischer Manier sehr schnell und hält dann abrupt innen. Häufig trampelt er auch sehr schnell mit den Füßen, um Beute an die Oberfläche zu locken. Er stochert außerdem in feuchten Schlick und Sand nach Nahrung.

Der Seeregenpfeifer wird nach einem Lebensjahr geschlechtsreif. Die Brutzeit erstreckt sich von Mai bis Juli. Jedes Jahr kehren die Vögel wenn möglich zum gleichen Nistplatz zurück, um vielleicht mit demselben Partner das Brutgeschäft aufzunehmen. Das Nest ist eine Mulde am Boden, die mit Pflanzenteilen und anderen Materialien ausgelegt ist. Das Weibchen legt in fünf Tagen drei Eier. Die Eier wiegen jeweils 10 Gramm und sind durch ihr Farbmuster gut getarnt. Nach vier Wochen Brüten schlüpfen die Jungvögel und beginnen sofort damit, das Gebiet zu erkunden.