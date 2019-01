Stammtisch des Husumer Commerziums : Wirtschaft und Politik im Dialog

Bundeswehr als Wirtschaftsfaktor in Husum: Vertreter von Wirtschaft, Politik und Verwaltung treffen sich in der Fliegerhorstkaserne.

von Stefan Petersen

30. Januar 2019, 15:53 Uhr

„Manchmal bringen die Themen, die wir hier besprechen, auch etwas Reibung mit sich – aber das ist gut, erzeugt Reibung doch Wärme und Energie, und diese kann so geleitet werden, dass etwas Neues entsteht“, gab Peter Cohrs, erster Vorsitzender des Commerziums, den zahlreich erschienenen Gästen im Offizierheim der Fliegerhorstkaserne mit auf den Weg in den Abend. Hierhin hatte das Commerzium als Dachverband der Wirtschaftsvereine der Stadt die Angehörigen von Werbegemeinschaft, Interessengemeinschaft Gewerbegebiet Ost und Handwerkerverein sowie zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung geladen – zum traditionellen Wirtschaftsstammtisch und damit zum zwanglosen Austausch von Meinungen, die bei dieser Mischung ja nicht unbedingt immer deckungsgleich sind.

Vier Hauptthemen seien es, die die Husumer Wirtschaft bewegten, führte Cohrs weiter aus: „Die touristische Entwicklung; die Entwicklung der Verkehrs-Infrastruktur, denn die Stadt hat ja neues Gelände gekauft und da werden nach der Erschließung ganz neue Verkehre entstehen; die Anbindung ans Internet mittels Breitband. Und natürlich ist auch das Stadtmarketing weiter ein großes Thema.“ Wichtig sei, dass „gemeinsame Horizonte“ angestrebt würden, dass Wirtschaft, Politik und Verwaltung „zu gemeinsamen Zielen kommen und am selben Strang ziehen“, so Cohrs. Denn: „Husum hat das verdient – diese Stadt mit ihrer tollen Mischung aus kleinstädtischem Charme, maritimem Reiz und ihrer Dynamik.“

„Wirtschaft, Politik und Verwaltung müssen zu gemeinsamen Zielen kommen.“ Peter Cohrs, Vorsitzender des Commerziums

In der im übrigen die Bundeswehr mit Abstand der größte Arbeitgeber sei, schlug Cohrs dann die Verbindung zum Ort der Veranstaltung. Oberst Andreas Noeske, der Kommodore des gastgebenden Flugabwehrraketengeschwaders 1, nahm die verschiedenen Bälle denn auch sofort auf und sagte mit Blick auf die Verkehrs-Infrastruktur: „Wir – die Husumer Soldaten – sind diejenigen, die dafür sorgen, dass im Kreisel bei Obi morgens und abends nichts mehr geht.“ Abhilfe könne er aber leider nicht schaffen, denn „Gleitzeit ist bei uns nicht möglich: Wir arbeiten als Team und müssen daher alle gleichzeitig kommen und auch wieder wegfahren“. Rund 2700 Bundeswehr-Angehörige gebe es am Standort, 830 gehörten zum Flugabwehrraketengeschwader, 1600 zum Spezialpionierregiment 164 und weitere 270 zum Bundeswehr-Dienstleistungszentrum. Insgesamt zähle sein Geschwader mit den drei Flugabwehrraketengruppen in Husum sowie Sanitz und Bad Sülze in Mecklenburg-Vorpommern sogar 2200 Köpfe: „Wir sind der größte Einsatzverband der Luftwaffe, der nördlichste und der einzige Flugabwehrraketenverband. Wir beschäftigen uns mit dem Einsatz, der Ausbildung und der Weiterentwicklung unserer Waffe.“

Wie seine Truppe ihre Aufgabe der Verteidigung gegen Luftangriffe und Flugkörper bewältigt, zeigte exemplarisch ein kurzer Film von der Nato-Großübung „Trident Juncture“ im vergangenen Herbst. Und die Komponente „Ausbildung“ werde in Zukunft noch wachsen, denn bis 2022 werde die derzeitig noch im texanischen El Paso stationierte Raketenschule der Luftwaffe in die Storm-Stadt verlegt: „Das hat dann den Vorteil, dass jeder in der FlaRak-Truppe am Anfang seiner militärischen Karriere schon einmal ,Husumer Luft‘ schnuppert“, erläuterte Noeske. Und auch gerne an die Nordseeküste zurückkehrt: „Denn viele, die hierher versetzt wurden, bleiben am Ende auch“, zeigte Noeske, der selbst in Hattstedt wohnt, die Perspektiven für die Einwohnerentwicklung Husums auf.

Ganz zu schweigen von den materiellen Vorteilen für die Garnisonsstadt: „Dieses Jahr werden aus der Fliegerhorstkaserne wohl 655.000 Euro für Instandsetzungsarbeiten und 62.000 Euro für Büromaterial in die regionale Wirtschaft fließen“, ergänzte der Oberst. „Und für den Bau des Ausbildungszentrums sind 16,5 Millionen Euro, für Unterkunfts- und Funktionsgebäude 12,2 Millionen Euro und für kleinere Maßnahmen noch einmal 10 Millionen Euro an Investitionen geplant.“ Zahlen, die viele der Gäste mit Staunen zur Kenntnis nahmen.