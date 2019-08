Wirbel um Wohn-Studie

Kölner Forscher raten zum Baustopp im ländlichen Raum – Kritiker weisen auf Rechenfehler hin

von

06. August 2019, 17:23 Uhr

Nordfriesland | Im Kreisgebiet sollen seit 2016 mehr als doppelt so viele Wohnungen fertiggestellt worden sein als benötigt. Dieses verblüffende Fazit ziehen Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln – und überraschen damit quer durchs Land Fachleute in Banken, Immobilienbüros und Kommunen.

In Nordfriesland soll das Verhältnis von Fertigstellung zu Bedarf bei 235 Prozent liegen, der Spitzenwert in Schleswig-Holstein. Nur in Schleswig-Flensburg wird das Verhältnis noch dreistellig eingestuft: 130 Prozent – also ein Drittel mehr Wohnungen als wirklich gebraucht.

Und schon geht es bergab: In Ostholstein (89 Prozent) und Dithmarschen (86) sei somit eine Unterdeckung festzustellen. Schlusslicht bilde Kiel mit 25 Prozent. Daraus ziehen die Kölner das nicht neue Fazit, dass in den Städten der Nachholbedarf am größten sei.

Zurück nach Nordfriesland: Angesichts der postulierten enormen Überversorgung würde jede Klage aus Ämtern und Gemeinden, es gebe nicht genug Wohnraum, jeder Grundlage entbehren.

Wie sehen die Zahlen aus? Hans-Martin Slopianka, Kreispressesprecher, weiß, dass die Zahl der Wohnungen zwischen 2012 und 2017 von 92.000 auf 98.000 gestiegen ist. Er bezieht sich dabei auf das Wohnungsmarktprofil der Investitionsbank. Die Zahlen würden aber unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der Wohnungen erhoben. In dem stark vom Tourismus geprägten Landkreis seien auch Ferien- und Zweitwohnungen mitgerechnet.

Dem schließt sich Olaf Varlemann an. Er beobachtet seit längerem die IW-Studie, die früher sogar eine Überdeckung von 283 Prozent vermerkt haben soll. Varlemann ist Baufinanzierungsberater in Lübeck, hat aber vor Jahren ein Büro in Husum gehabt. Sein Kommentar: „Das Ganze hat einen Haken: Der Immobilienmarkt in Nordfriesland ist extrem uneinheitlich und wird gerade in Küstennähe vor allem von Ferien-Immobilien bestimmt. Wer sehen will, wie das in der Praxis aussieht, muss nur mal einen Blick auf St. Peter-Ording werfen, das sich zu einem zweiten Sylt entwickelt hat.“

Recherche bei der Investitionsbank: Wie erklären sich die Kieler Experten das Ergebnis der Kölner Wissenschaftler? Hilmar Müller-Teut – er ist mit Kollegen für die Beobachtung der Wohnungsmärkte im Land zuständig – vermutet, dass die Prognose Trends aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Es werde davon ausgegangen, dass neue Wohnflächen so üppig ausfallen wie im historisch gewachsenen Bestand. Bei durchschnittlich 98 Quadratmetern führe dies zu einer rechnerisch zu geringen Bedarfszahl. Dieses Vorgehen blende die sich bereits abzeichnende Nachfrage nach vermehrt kleineren Wohnungsgrößen völlig aus.

Außerdem müssten Ferienwohnungen herausgerechnet werden, weil sie fürs Dauerwohnen nicht verfügbar sind.

Der Kreis lässt sich von der Studie nicht irritieren und setzt, wie Hans-Martin Slopianka ergänzt, seinen Weg fort, im Bündnis mit Wohnungsbaugesellschaften und Kommunen für mehr Wohnraum zu sorgen – vor allem bezahlbaren.