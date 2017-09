Friedrichstadt : Wirbel um Haus Nummer 19

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

von Patricia Wagner

erstellt am 08.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Eine Bagger-Schaufel sorgt für Aufsehen: In Friedrichstadt wird zur Zeit eifrig über Abbrucharbeiten in der Straße Am Binnenhafen diskutiert. Anfang der Woche rollte in der Straße ein großer Bagger an – und riss das Haus mit der Nummer 19 nieder. Ein Neubau solle entstehen, wie Besitzerin Kristine Zimmerer auf Anfrage erklärt. Eine Sanierung des Gebäudes, das um 1900 entstand, aber nicht unter Denkmalschutz steht, sei zu teuer. „Außerdem würde das energetisch problematisch werden. Zudem ist uns wichtig, dass man hier in Zukunft barrierefrei wohnen kann.“

Doch das Vorgehen treibt dem Besitzer des Hauses Nummer 18 gleich nebenan die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn die Bebauung in der Straße ist so eng, dass die Häuser Wand an Wand stehen. Er bangt um sein Gebäude, das er erst kürzlich hat aufwendig und kostenintensiv sanieren lassen. Dabei handelt es sich um die denkmalgeschützte ehemalige jüdische Schule. Was ihm besonders zu schaffe mache, sei, dass bei der „Hauruck-Aktion“ auch Außenmauern des Hauses Nummer 19 abgebrochen wurden, die eigentlich stehen bleiben sollten. Das sei so nicht abgesprochen gewesen. Darüber hinaus habe es seinen Beobachtungen zufolge keinerlei Abstütz-Maßnahmen gegeben, um die Statik zu gewährleisten. „Wenn dann beim Neubau die tonnenschweren Baufahrzeuge anrücken, wer garantiert mir, dass die Gebäude drumherum dem standhalten?“

„Alle Genehmigungen, die nötig sind, haben wir eingeholt“, betont die Besitzerin. „Und nein, das war keine Hauruck-Aktion.“ Im Gegenteil: Die Baumaßnahmen seien seit zirka zwei Jahren in Planung. Die ganze Zeit über stehe man im engen Kontakt mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Nordfriesland und dem Bauamt. Auch habe man sich alle Mühe gegeben, die Nachbarn so gut es geht mit ins Boot zu holen – und schon vor Stellung des Bauantrages gemeinsam mit ihnen und dem Architekten Gespräche geführt.

„Es stimmt auch nicht, dass alle Mauern abgerissen worden sind“, sagt der zuständige Architekt Marcus Krause. Wie abgemacht, seien die beiden Mauern zu den Nachbarhäusern vorhanden. „Sie mussten oben zwar abgetragen werden, sind aber noch tragfähig, und die Fundamente stehen. „Wir ergreifen alle notwendigen Schutzmaßnahmen“, betont er. Heute treffen sich noch einmal alle beteiligten Fachleute vor Ort, um das weitere Vorgehen zu besprechen, so Krause.

Auch im rund 20 Kilometer entfernten Husum sieht man keinen Anlass zur Sorge. „Die Eigentümerin hat die geplanten Maßnahmen rechtzeitig mit dem Bauamt besprochen und die erforderlichen Genehmigungen eingeholt. Ein Statiker wird den Neubau begleiten und hat auch Abstützmaßnahmen für die letzte verbliebene Mauer empfohlen“, erklärt Kreis-Sprecher Hans-Martin Slopianka. Auf die Frage, ob der Neubau denn ins Stadtbild passe beziehungsweise mit der Ortsgestaltungssatzung (OGS) konform gehe, antwortet Slopianka: „Die ja ebenfalls am Baugenehmigungsverfahren beteiligte Stadt Friedrichstadt achtet streng auf die Einhaltung ihrer OGS und hätte sich entsprechend geäußert, wenn sie hier Probleme gesehen hätte.“

Trotzdem wird der Fall vermutlich alle Beteiligten noch eine Weile beschäftigen. Am Donnerstag teilte der Nachbar mit, dass durch die Abrissarbeiten das Dach seiner Immobilie beschädigt worden sei und fordert Bauherrin und Architekten zum Handeln auf. Mit dem Neubau soll nächste Woche begonnen werden.