Friedrichstadt : Wirbel um Granitpfähle

In Friedrichstadt wird den Pollern in der Straße Am Binnenhafen zu Leibe gerückt – das sorgt für Kritik. Das Ordnungsamt erklärt den Grund für die Maßnahme.

von shz.de

28. März 2018, 14:00 Uhr

Was die Pflege von Sträuchern und Bäumen angeht, so kann man darin unterschiedlicher Meinung sein. Dies hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder in Friedrichstadt erwiesen. Erst kürzlich sorgte die – am Ende notwendige Fällung – eines Mammutbaums auf den Kirchenfriedhof der Remonstrantenkirche für Wirbel.

Diesmal dreht sich die Diskussion um Granitpfähle, die sich in der Straße Am Binnenhafen auf dem Grünstreifen befinden, oder besser: befanden. Die Entfernung der Pfähle stieß bei Anwohnerin Inge Meier auf großes Unverständnis. Meier wollte nun wissen, was da vor ihrer Haustür vor sich geht – und sah das Stadtbild in Gefahr. Und so sprach sie die Mitarbeiter des Bauhofes daraufhin an. „Ich bekam zur Antwort, dass die Pfähle herausgeholt würden, damit man die Grünfläche besser abmähen könne“, so Meier. Danach würden sie wieder eingesetzt. Doch diese Erklärung warf bei ihr noch mehr Fragen auf. Denn die Anwohnerin konnte beobachten, wie die entstandenen Löcher mit Mutterboden aufgefüllt wurden. „Wenn dies nur zum besseren Mähen geschieht, warum werden die Löcher aufgefüllt?“, fragte sie sich. Seit 17 Jahren wohne sie schon in der Straße. „Hier wurden aber noch nie zum Mähen die Pfähle entfernt.“ Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Bauhof kam die gleiche Antwort. „Zum besseren Abmähen werden die Pfähle entfernt“, so ein Sprecher des Bauhofes.

Die Anfrage beim Amt Nordsee-Treene ergab ein anderes Bild. „Die jetzt entfernten Granitpfähle wurden in den 1970er Jahren aufgestellt, weil auf dem Grünstreifen wild geparkt wurde“, erklärte Ordnungsamt-Mitarbeiterin Femke Postel. Die Granitsteine seien zudem nur in Anlehnung an die in der Altstadt verwendeten Materialien genutzt. So stellte Postel klar, dass es entgegen der Auffassung vieler Friedrichstädter für die Granitpfähle keinen denkmalpflegerischen Grund gäbe. „Mit diesen Steinen wollte man damals das wilde Parken verhindern.“ Doch verkehrsrechtlich und nach dem Strafgesetzbuch seien die Steine mittlerweile hoch problematisch, da sie zwischen Straße und Gehweg verlaufen. Zur Untermauerung verwies Postel auf Paragraph 315 b Absatz 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches. Dort heißt es: „Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er Hindernisse bereitet und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Aus haftungsrechtlichen Gründen müssten die Steine also entfernt werden. „Ich gehe davon aus, dass heutzutage das Befahren der Grünstreifen nicht mehr vorkommt“, hofft die Ordnungsamt-Mitarbeiterin. „Zumindest sollte die gute Erziehung jedes einzelnen sicherstellen, dass man öffentliche Grünflächen nicht einfach ungefragt mit einem Fahrzeug befährt.“

Das heißt dann aber auch, dass die Poller nicht mehr eingesetzt werden. Damit verbindet Postel die Hoffnung, dass die Grünstreifen mit Frühlingsblühern bepflanzt werden könnten, an denen sich die Touristen als auch die Einwohner gleichermaßen erfreuen könnten.