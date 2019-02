Schwabstedt : Wirbel um einen Schwabstedter Baum

Der BUND NF kritisiert die geplante Fällung einer Weide in Schwabstedt. Das stehe noch gar nicht fest, sagt der Bürgermeister.

von Ilse Buchwald

01. Februar 2019, 16:45 Uhr

Mit einer Protestnote hat sich die BUND-Kreisgruppe (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) an die Gemeinde Schwabstedt und die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Nordfriesland gewandt. Sie kritisiert in dem Schreiben die Fällung eines Baumes am Treene-Ufer. Nach ihren Informationen plane die Kommune im Zuge der Neuanlage von Parkplätzen zwischen der Treene und der Gastwirtschaft Fährhaus einen orts- und landschaftsbildprägenden Solitärbaum zu fällen. Er bildet mit zwei weiteren Bäumen ein idyllisches Ensemble. Der BUND fordert die Gemeinde auf, diese für Schwabstedt einzigartige Baumgruppe zu erhalten, zu schützen und zu pflegen. Bei dem Baum, der gefällt werden soll, handelt es sich demnach um eine mächtige mehrstämmige Weide, die außer den typischen Totholzästen keine Schäden oder Krankheiten aufweist, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. Außerdem ist sie ein markanter Blickfang für die Dorfbesucher aus Richtung Süden. „Diese Baumgruppe darf nicht für einige wenige Parkplätze geopfert werden, die auch an anderer Stelle geschaffen werden können“, fordert Carl-Heinz Christiansen vom BUND-Kreisvorstand. „Ganz im Gegenteil, die Baumgruppe sollte als Naturdenkmal ausgewiesen werden.“ In diesem Zusammenhang verweist der BUND auch auf das Landesnaturschutzgesetz, das ortsbildprägende Bäume und Baumgruppen unter gesetzlichen Schutz stellt.

Schwabstedts Bürgermeister Hartmut Jensen sieht die Gemeinde zu Unrecht in der Kritik. „Von einer Fällaktion ist mir nichts bekannt“, sagte er auf Anfrage unserer Zeitung. Richtig sei, dass derzeit geprüft werde, ob die Weide noch zu retten ist. Angler und Passanten hätten die Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, dass immer wieder tote Äste herunterbrechen. „Aber vielleicht ist es ja auch mit einem Kronenschnitt getan, und der Baum kann stehen bleiben“, so Jensen.

Mit den Parkplätzen habe die Sache gar nichts zu tun. Vielmehr gehe es um die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde. „Das habe ich auch dem BUND mitgeteilt.“ Für den kommunalen Schadensausgleich müsse Schwabstedt eine Liste der gemeindeeigenen Bäume aufstellen, daraufhin sei auch die Weide ins Gespräch gekommen. „Es ist zwar richtig, dass ein Parkplatz angelegt werden soll, aber nicht da, wo die Bäume stehen.“

Auf jeden Fall werde die Weide nicht gefällt, ohne das vorher der Bauausschuss und die Gemeindevertretung darüber beraten und entschieden haben, kündigt Jensen an.