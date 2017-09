Interview mit Arfst Wagner (B’90/Die Grünen) : „Wir wollen ein neues Sozialsystem“

vergrößern 1 von 2 Foto: vb 1 von 2

Noch fünf Tage bis zur Bundestagswahl. Im Wahlkreis 2 Nordfriesland/Dithmarschen-Nord buhlen am 24. September sieben Direktkandidaten um die Gunst der Wähler. Unsere Zeitung lässt sie zu Wort kommen. Heute: Arfst Wagner (Bündnis 90/Die Grünen). Der 63-jährige Landesvorsitzende seiner Partei wohnt in Tetenhusen (Kreis Schleswig-Flensburg). Wagner lebt in einer Partnerschaft und hat drei erwachsene Kinder.



Warum, glauben Sie, bekommen Sie hinter den zwei größten Parteien die meisten Stimmen?

Wir als Grüne kämpfen für eine Politik, die auf den Dialog mit den Bürgern setzt. Das ist bereits bei der Landtagswahl honoriert worden. Außerdem überzeugen wir dadurch, dass wir Probleme systemisch angehen, sie also stets im Zusammenhang denken.



Welche drei Kreis-Themen stehen bei Ihnen ganz oben auf der Agenda?

Ganz klar: Soziales, Tourismus und Bildung. Der Reihe nach: Wir sehen, dass im Sozialen vieles im Argen liegt. Rechnen wir zur offiziellen Zahl der Arbeitslosen nämlich die vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse hinzu, kommen wir auf zehn Millionen. Wir wollen, dass sich die Gesellschaft nicht etwa spaltet und verabschieden uns daher von Hartz IV und planen ein ganz neues Sozial- und Steuersystem, das wir in einem Modellprojekt in Schleswig-Holstein erproben wollen. Da können wir die Effekte eines Grundeinkommens testen. Dadurch werden auch Unternehmen von Arbeitskosten befreit, auch die in Nordfriesland.

Zum Tourismus: Ich nehme mal als wichtiges Symbol die Gieselau-Schleuse. Ich bin selbst Segler und kenne daher die Bedeutung für die Gäste unseres Landes. Da engagiere ich mich nun intensiv.

Bildung: Wir sprechen von einem ganz neuen Bildungsbegriff, der den einzelnen Menschen wieder in den Mittelpunkt rückt. – inklusive Mitspracherecht von Eltern und Schülern. G8 oder G9? – da sage ich als ehemaliger Waldorf-Lehrer, dass Kinder das Recht haben, 12 oder 13 Jahre zur Schule zu gehen. Alles andere dient ausschließlich den Interessen der Wirtschaft, aber nicht dem Kind. Wenn wir Kinder wieder in voller Breite und nicht zum Fachidioten ausbilden, sie zudem als kulturelle Wesen auffassen, dann profitiert am Ende auch die Wirtschaft davon. Die sind dann nämlich in ihrem Beruf viel flexibler einsetzbar.

Was ist Ihr Rezept, um die Wähler wieder mehr mitzunehmen?

Ich bin Mitglied in der Bewegung für mehr Demokratie. Gerade angesichts der Zentralisierung durch die EU ist es wichtig, vor Ort mit den Bürgern im Gespräch zu bleiben und Initiativen zu begleiten. Da sind wir uns unter den drei Regierungsparteien in Schleswig-Holstein auch einig. Darum gibt es die Zukunftswerkstatt.

Ich führe einen ständigen Dialog mit vielen, etwa dem Netzwerk Grundeinkommen, mit Gleichstellungsbeaufragten und vielen anderen, die demokratische Formen weiterentwickeln wollen. Ich glaube, Politiker dürfen keinesfalls vergessen, wer ihre Auftraggeber sind.



Kommen wir auf die B5 zu sprechen: Welche konkreten Möglichkeiten haben Sie als Mitglied des Bundestages, um den Ausbau voranzubringen?

Der Ausbau ist aus meiner Sicht ein zentrales Projekt. Es hängt komplett mit der Verkehrsstruktur im ländlichen Raum zusammen. Ältere ziehen aus den Dörfern weg, weil sie mit dem Auto nicht mehr klar kommen. Wir Grüne wollen ein Schleswig-Holstein-Ticket einführen – sagen wir mal für einen Hunderter im Jahr. Damit kann jeder kostenlos alle öffentlichen Verkehrsmittel im Land nutzen, auch die Bahn. Zugleich müsste die Elektrifizierung vorangebracht werden. Das Ganze ließe sich aus den Mitteln für den überschüssigen Windstrom finanzieren, den wir aktuell teuer bezahlen müssen. Zudem fordern wir den digitalen Ausbau des Straßennetzes, denken die B5 als Zukunftsprojekt, wo wir digitale Technik und E-Tankstellen installieren wollen. Das vertreten wir auch in der Landesregierung und hoffen nun auf einen gemeinsamen und starken Aufschlag in Berlin in der Sache. Wir wollen damit vermeiden, dass wir die Straße ausbauen und die Zukunft des Verkehrs dabei nicht gleich mitdenken.



Blenden Sie bitte mal alles aus, was wir bis hierher gesprochen haben: Eine Fee kommt vorbei und Sie dürfen sich für NF etwas ganz Neues wünschen – die Standardthemen einmal ausgenommen?

Die Fee kann uns helfen, in Schleswig-Holstein eine neue Sozialstruktur und Steuergesetzgebung zu entwickeln. Es geht darum, dass die Politik die Menschen wieder zum Handeln ermächtigt. Aktuell bevormunden uns staatliche Einrichtungen. Und im Sozialen versickern Gelder in den Einrichtungen, ohne dass sie beim Einzelnen ankommen.

In dem Zukunftslabor auf Landesebene lässt sich durchspielen, wie durch ein Grundeinkommen Menschen neue Kraft finden, Bildungs-, Wirtschafts- und soziale Projekte zu entwickeln. Wir verlagern den Impuls und die Initiative wieder zurück zu den Betroffenen vor Ort. Dieses Konzept wollen wir im Zukunftslabor in der Regierung entwickeln. Interview:

Lars Peters / Birger Bahlo