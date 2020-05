Urlaubssaison in Nordfriesland : „Wir warten bis heute auf Auflagen"

Hotel- und Gastronomiebetriebe bereiten sich auf eine Öffnung unter Corona-Umständen am Montag vor.

Avatar_shz von Volkert Bandixen

13. Mai 2020, 17:06 Uhr

Nordfriesland | Nicht nur ein später sondern ein Saisonauftakt unter erschwerten Bedingungen erwartet das Gastronomie- und Hotelgewerbe. Unter speziellen Hygienevorgaben und Abstandsregeln dürfen Hotel- und Gastronomiebetriebe am kommenden Montag nach vielen Wochen wieder ihre Türen öffnen. Doch welche das sind, war bis gestern immer noch nicht bekannt.

„Wir warten bis heute auf die Auflagen, die uns vom Land Schleswig-Holstein gemacht werden“, sagt Jana Korn, die eigentlich in der Rezeption des Hotel-Restaurant Aquarium in Friedrichstadt tätig ist und nun als „Corona-Beauftragte“ für die Umsetzung der Vorgaben zuständig ist.

Hotel-Inhaber Jan Boddenberg findet deutliche Worte für diese Situation: „Ich bin keiner, der rumjammert, wir haben die vergangenen Wochen alles hingenommen, es waren die richtigen Maßnahmen“, erklärte der 30-Jährige.

Aber dass bis heute keine hundertprozentigen Vorgaben vom Land vorliegen für die Öffnung am Montag ist ein Ding der Unmöglichkeit, um es freundlich auszudrücken. Jan Boddenberg, Hotel-Inhaber

„Aber dass bis heute keine hundertprozentigen Vorgaben vom Land vorliegen für die Öffnung am Montag ist ein Ding der Unmöglichkeit, um es freundlich auszudrücken.“ Er fühle sich von der Politik im Stich gelassen. „Wir haben uns an den anderen Bundesländern orientiert und für mehrere tausend Euro Desinfektions-Säulen, Plexiglas-Scheiben, Mundschutze, Schilder und einiges mehr angeschafft, ohne zu wissen, was wir davon brauchen“, sagt Boddenberg.

Kein Buffet und mehrere Frühstückszeiten

Und auch in St. Peter-Ording laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: „Wir tun alles dafür, unseren Gästen trotz der Krise eine schöne Zeit zu bereiten“, sagte Marco Lass, Inhaber des Strandhotels und des benachbarten Hotels Strandburg, das seine Lebensgefährtin Stephanie Bohn leitet. „Unser eigenes Hygiene-Konzept sieht vor, dass Gäste, die in unserem Restaurant Marsch und Meer essen möchten, telefonisch oder online Reservierungen vornehmen müssen, erklärt er eine der zahlreichen Maßnahmen.

Weiterlesen: Nach Corona-Shutdown: Husums Restaurants vor der Wiedereröffnung

Die klassische Speisekarte verschwinde und werde durch eine laminierte ersetzt, die nach jeder Benutzung desinfiziert werde. „Das morgendliche Buffet wird durch ein Tisch-Frühstück, für das der Gast am Abend vorher ankreuzt, was er gerne hätte, mit zwei Frühstückszeiten ersetzt, und statt einer Küchenzeit von 17 bis 21 Uhr bieten wir nun drei Essens-Zeiten um 16, 18 und 20 Uhr an“, so der 46-Jährige. „Wir werden noch einen Plexiglas-Spuckschutz an der Rezeption installieren und die Gästedaten schon vor der Reise abfragen, um so ein schnelles Ein- und Auschecken so kontaktlos wie es geht zu ermöglichen“, erklärt Marco Lass weiter.

Zahlreiche Buchungen lägen schon vor, und diese mit auffallend längerer Aufenthaltsdauer als vor der Krise.

Volkert Bandixen

Auch André Schirmag, Inhaber des Paulsen’s Landhotel und Restaurant in Bohmstedt, hat sich zusammen mit seinen Mitarbeitern auf den kommenden Montag vorbereitet. „Wir haben unseren Festsaal mit entsprechenden Tisch-Abständen als Restaurant hergerichtet, es gibt täglich wechselnde Menüs, nur nicht in dem Umfang wie sonst“, sagte er.

Weiterlesen: Nach Inselverbot-Forderung: Friedrichstadt hat keine Angst vor dem großen Ansturm — Carolin Kühn erklärt, warum

Die Service-Kräfte werden einen Mundschutz tragen und im Hinblick auf die Präsentation der Speisekarte war der 39-Jährige kreativ: „Wir haben rollbare Tafeln gebaut, so dass der Gast sie ganz kontaktlos lesen kann“. Auch das Personal-Management sei der Krise angepasst worden. „Pro Schicht sind es immer die gleichen Mitarbeiter, ob in der Zimmerreinigung, in der Küche oder im Service“.

Weiterlesen: NF-Dehoga-Vorsitzender Ove Thomsen: „Wir wollen 2020 nur überleben“

Einen kontaktlosen Check-In ermöglicht ein Online-Meldeschein, Schlüssel für die Zimmertüren befinden sich bei Anreise schon in deren Schlössern, auch einen Check-Out wird es hier möglichst nicht geben.

Wie sich die getroffenen Maßnahmen bei laufendem Betrieb umsetzen lassen und wie die Gäste reagieren, das muss die Praxis zeigen. Es wird für alle Beteiligten eine spezielle Urlaubssaison.