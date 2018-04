Husums Haushalt : „Wir sollten trotzdem weiter planen“

Finanzlage der Stadt beschäftigte die Stadtvertretung.

Rita Petroll war einfach nur krank. Das allerdings richtig: Ein grippaler Infekt hatte die Leiterin des städtischen Rechnungsprüfungsamtes ans Bett gefesselt. Doch einen direkten Zusammenhang mit Tagesordnungpunkt 10 der ersten Stadtvertretersitzung im Jahr 2018 gab es nicht. Obgleich er mehr als deutlich machte, was sich auf den Schreibtischen von Petroll, aber auch von den Mitarbeitern des Kämmereiamtes zuletzt alles aufgestapelt hatte. Allem voran die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 – „Restposten“, die der Umstellung auf eine doppelte Buchführung in Konten – kurz „Doppik“ – geschuldet sind. Damit ist der Übergang von der in Kommunalverwaltungen üblichen Kameralistik – einfacher Buchführung mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung beziehungsweise reinen Zahlungsströmen – zu den Abrechnungssystemen der Privatwirtschaft (einschließlich Ergebniskontrolle) gemeint. Doppelte Arbeit, die natürlich sehr zeitaufwendig war. Und so kam es auch, dass die Abschlüsse 2015 und 2016 erst jetzt vorgelegt werden konnten.

Dessen ungeachtet rückte Bürgermeister Uwe Schmitz positive Aspekte in den Blickpunkt. Beide Jahre hätten besser abgeschlossen als die Haushalts-Entwürfe erwarten ließen, so der Verwaltungs-Chef. Und in beiden Fällen hätten – wie schon so oft – die Gewerbesteuereinnahmen den Ausschlag gegeben. 2016 habe sogar mit einem Rekordplus von 25 Millionen Euro abgeschlossen (wir berichteten). „Damit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei rund 1200 Euro“, so Schmitz.

Auch der Finanzausschuss-Vorsitzende Ralf Fandrey sprach von „letzten Aufräumarbeiten im Zuge des Umstellungsprozesses“. Ein wesentlicher Einflussfaktor auf beide Abschlüsse sei die Flüchtlingspolitik gewesen, die eine völlig andere Entwicklung genommen habe als gedacht. So musste auf dem Gelände der Neuen Freiheit kein Wohnraum nach Kieler Modell geschaffen werden. Und auch die erwarteten Flüchtlingszahlen sollten sich nicht bestätigen.

Am Ende war das Plus so groß, „dass wir mit den liquiden Mitteln fast alle unsere Kredite hätten abwickeln können“, sagte Fandrey. Die Stadt stehe finanziell so gut da wie nie zuvor. Ein Blick in die Zukunft mache aber deutlich, wie schnell dieses Geld „wieder weg sein“ könnte. Viele Mittel wurden nicht verbraucht, Kredite nicht in Anspruch genommen. Das sei nicht im Sinne einer geordneten Haushaltsplanung, erklärte Fandrey und „ist inzwischen wohl auch der Kommunalaufsicht aufgefallen“. Zugleich habe die Stadt „große Pläne“ wie den Bau eines neuen Hallenbades. „Die sollten zeitnah abgewickelt werden“, forderte Fandrey.

Auch SPD-Fraktions-Chef Horst Bauer machte deutlich, das „wir im Vergleich mit anderen finanziell gut davor sind“. Und wenn die Entwicklung anhielte, müssten vielleicht auch 2019 keine neuen Kredite aufgenommen werden. Sicher, die Vorhaben seien nicht ohne, aber „unser Haushalt macht sie möglich“. Und selbst wenn die Rücklage mit den zu erwartenden Ergebnissen von 2017 auf den gesetzlich vorgesehenen Höchststand steige, „sollten wir trotzdem weiter planen.“ Außerdem seien positive Ergebnisse immer besser als negative.