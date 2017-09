Breklum : „Wir sind zu einer Familie gewachsen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Rainer Kopper 1 von 1

„130 kann jeder. Wir feiern 131 Jahre“, sagt schmunzelnd Hans Friedrich Krüger, musikalischer Leiter des Breklumer Posaunenchores. Am kommenden Sonntag (3.) wird Pastor Simon Frömming ab 10 Uhr das unrunde Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Kirche einläuten. Mit dabei sind auch Landesposaunenwart Werner Petersen, Pastor Jan Petersen in seiner Funktion als Landesposaunen-Obmann sowie Vertreter der politischen Gemeinde. Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus Lutherhof wird es viel Zeit für Gedankenaustausch und die eine oder andere Festrede geben. „Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen“, so der Chorleiter.

Seit 1990 hält Krüger den Taktstock in der Hand und ist dankbar, dass derzeit 40 Aktive aller Altersgruppen mit von der Partie sind. Damit ist der Posaunenchor der größte innerhalb des Kirchenkreises. Die Freude am Musizieren übertrage sich meist auf die ganze Familie, weiß Krüger, so dass manche schon in dritter Generation den Chor bereichern. Um die musikalische Ausbildung des Nachwuchses kümmere er sich besonders, denn das seien die Garanten dafür, dass es mit der musikalischen Gemeinschaft zur Ehre Gottes auch in Zukunft weitergehe.

Zu Beginn des Gottesdienstes soll, so Krüger, das Werk nach dem 100. Psalm, „Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden“ erklingen. Es gebe ja keine Zufälle, aber das stehe im Posaunenbuch unter der Nummer 131 und der Inhalt drücke genau aus, was das Bestreben jeden einzelnen Musikers sei, den Schöpfer durch die Musik zu loben und die Menschen zu berühren. Bei der Auswahl sei die Zahl zunächst nicht ins Auge gefallen. Die Gründung des Breklumer Posaunenchores, so informiert der Chronist Jens Hermann Hörcher, der selbst seit 1950 mit Unterbrechung dabei ist, ist den sogenannten Missions-Zöglingen zu verdanken. Sie setzten zum ersten Mal Posaunen im Gottesdienst ein. Am 3. August 1886 wurde das Ereignis im „Sonntagsblatt“ erwähnt. „Von Anfang an ist also die Geschichte mit der Breklumer Mission verbunden“, stellt Hörcher fest. Zu den Chorleitern gehörten Seminaristen, Lehrer, Sparkassenleiter, Gymnasiasten, Kaufleute, Organisten, Pastoren – und Landwirte, wie Krüger einer ist. „Wir gehören zum musikalischen Leben in der Gemeinde und den sieben Kirchspiels-Dörfern dazu. Wir nehmen Anteil am Leben der Gemeindeglieder“, so Hörcher. Allein im vergangenen Jahr gab es rund 120 Einsätze in Gottesdiensten, bei Missionsfesten, und vielen privaten Anlässen, darunter Jubiläen, Hochzeiten und Beerdigungen. Besonders ist auch das Kurrendeblasen am Heiligen Abend in allen Dörfern, wozu neben Breklum, Struckum, Almdorf, Vollstedt, Sönnebüll, Högel und Lütjenholm gehören. „Wir sind dank unseres Chorleiters zu einer richtigen Familie zusammengewachsen. Mission, Jugendarbeit, Musik sind von Anfang an die Anliegen des Chores gewesen“, bringt es Hörcher auf den Punkt.

Geübt wird jeden Donnerstagabend in der Kirche. „Jeder der Interesse hat mitzumachen, darf vorbeischauen“, so Krüger. Info unter Telefon 04842/690.