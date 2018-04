Kita-Anbau in Schwesing : „Wir sind voll im Zeitplan“

Trotz der schlechten Wetterverhältnisse in den vergangenen Monaten kommen die Bauarbeiten am Schwesinger Kindergarten gut voran.

von shz.de

25. April 2018, 10:00 Uhr

Die jüngste Gemeindevertreter-Sitzung in Schwesing begann mit einer Ortsbesichtigung. Das Gremium nahm die Baustelle des evangelischen Kindergartens ins Visier.

Gut 500 000 Euro investiert die Gemeinde in den Anbau. Damit sollen weitere zehn Krippenplätze geschaffen werden“, erläuterte Bürgermeister Wolfgang Sokoll. Für dieses Projekt soll es Landeszuschüsse in Höhe von 150.000 Euro geben. Weitere 228 000 Euro kommen vom Kommunalen Investitionsfonds (KIV) hinzu. Die restliche Summe von gut 140.000 Euro übernimmt dann die Gemeinde Schwesing. „Damit konnten wir eine solide Finanzierung aufstellen“, verkündete der Leiter der Kämmerei des Amtes Viöl, Matthias Möhrke. Nötig sei der Anbau allemal, stellte Sokoll klar. „Damit wollen wir den gesetzlichen Rechtsanspruch in der Kinderbetreuung nachkommen.“

Mit dem Neubau vergrößert sich die Kindertagesstätte um gut 30 Prozent. „Wir bekommen nun auch einen neuen, größeren und barrierefreien Eingang“, vermeldete die Einrichtungsleiterin der Kita, Stefanie Peters. Zwei Schlafräume für die Krippenkinder, ein neues Büro für die Leiterin der Kindertagesstätte und ein Besprechungsraum wird mit dem Neubau gewonnen. Hinzu kommt eine behindertengerechte WC-Anlage. Schon in den nächsten Tagen soll das Dach geschlossen werden und auch die Elektriker haben bereits ihren Einsatz für die kommenden Tage zugesagt.

Weiter wird das Gebäude mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, fügte Sokoll hinzu. Außerdem werden im alten Gebäude umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. „Als wir im Januar mit den Bauarbeiten begonnen hatten, mussten wir gegen enorme Schwierigkeiten ankämpfen.“

Die vielen Regenfälle und der lange Winter hätten so manche Planung durchkreuzt. „Trotz aller Widrigkeiten sind wir voll im Zeitplan, verkündete der Bürgermeister stolz. Derzeit werden im evangelischen Kindergarten 37 Kleinkinder und zehn Krippenkinder betreut“, berichtete Peters. Und mit dem Neubau können weitere zehn Krippenkinder aufgenommen werden.

„Auf ein Richtfest werden wir verzichten“, kündigte Sokoll an. „Dafür wird es zur Einweihung ein großes Fest geben“, machte der Bürgermeister deutlich.