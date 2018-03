125-jähriges Bestehen der Stadtbibliothek Husum : „Wir sind das Wohnzimmer für alle“

Mehr als 100 Besucher feierten das 125-jährige Bestehen der Stadtbibliothek mit Musik, zahlreichen Attraktionen – und natürlich vielen Büchern.

Nicht ernst und gediegen, sondern mit einem fröhlichen Fest feierten weit mehr als 100 Leseratten und Bücherwürmer das 125-jährige Bestehen der Stadtbibliothek im Nissenhaus. Für ein unterhaltsames Programm hatten die sieben Mitarbeiterinnen zahlreiche Aktionen organisiert, die bei Groß und Klein für gute Unterhaltung sorgten. Dabei übernahm das Schwestern-Duo In2Parts – Julia und Louisa Mohr – die musikalische Begleitung. Im Lese-Café lauschten die Gäste den Geschichten von Nino Moritz und der Zauberer Tutti brachte das Publikum mit seinen Tricks zum Staunen. Ebenfalls bewundert wurden zudem die jungen Damen von der Hermann-Tast-Schule, die in historischen Kostümen literarische Zitate zum Besten gaben. Und natürlich ließen sich die Besucher auch die leckere Geburtstagstorte schmecken, die von Bürgermeister Uwe Schmitz verteilt wurde.

Zuvor hatte Schmitz bei der Eröffnung darauf hingewiesen, dass die Bibliothek ein wichtiger Ort der Begegnung sei, der – etwa mit dem aktiven Vorlesen – auch Aufgaben übernehme, die in den Familien heute oft zu kurz kämen. Zudem erklärte er, dass die Kollegen im Rathaus mächtig stolz seien, eine so „coole“ Abteilung mit so engagierten Kollegen zu haben.

Die gesellschaftliche Bedeutung der Einrichtung hob ebenso deren Leiterin Susanne Luther-Feddersen hervor. „Die Bücherei ist ein Ort für öffentliche Integration und Kommunikation. Hier wird gelernt, gelesen, recherchiert und diskutiert. Wir sind das Wohnzimmer für alle“, sagte sie. Bestätigt wurde das auch von den Besuchern. „Das Haus ist eine wahre Schatztruhe. Man kann sich hier stundenlang aufhalten und entdeckt immer etwas Neues“, berichtete Renate Seeck (77), die bereits seit 1953 zu den Kunden gehört. Mit Eifer stöberten auch Käthe (3) und ihr Bruder Emil (5) aus Hattstedt in der Kinderbibliothek nach neuen Geschichten. „Wir müssen jede Woche hierher und neues ‚Futter‘ holen“, erzählte Vater Tobias Struck (38) schmunzelnd.

Dass allerdings nicht nur Leser aus der Region das vielfältige Angebot der modernen Ausleihe zu schätzen wissen, bewiesen Erika (68) und Ulrich Groß (67): „Wir haben unseren Ausweis bereits mehrmals verlängert, weil wir es genießen, unsere Urlaubslektüre vor Ort auszusuchen“, erklärten die beiden Hessen.