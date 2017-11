Bredstedt : „Wir leben unseren Spaß an der Musik aus“

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Lichteffekte huschen über die Wände. Bunt flimmernde Schwaden aus der Nebelmaschine ziehen durch den Raum. Dazu der fette Sound von zwei Lead-Gitarren, dem Bass und harte, unerbittliche Schläge vom Drumset machen auch heute, wie an allen Dienstagabenden, die Proben der fünf Musikbegeisterten der Band „Spoid“ rund. Sie geben alles. Es ist, als gäben sie gerade ein Konzert. Für sie zählt im Moment nur ihre Musik. Die Welt bleibt in doppelter Hinsicht draußen, denn sie spielen im eigenen Bandraum in der Halle des Heizungsbauers Oke Hansen im Bredstedter Gewerbegebiet. Fast kein Laut dringt nach außen, so gut wurde er gedämmt.

Der Frontmann und Sänger hat den Probenraum gebaut. „Glaub nicht, was Du liest oder die Medien Dir sagen“, haucht er nicht gerade in das Mikrofon. Ausdrucksstark und überzeugend, eingebettet in einer klanglichen Mischung aus Rock, Metal, Grunge und Punk, wobei Punk im Moment überwiegt, singt er seinen selbst geschriebenen gesellschaftskritischen Text. Er vergisst alles um sich herum und zieht – wie auf der Bühne – eine Show ab.

„Ja, Oke ist unsere Rampensau und der Dichter. Gecovert wird sehr selten. Wir machen hauptsächlich eigene Songs. Die entstehen oft spontan bei den Proben“, verrät Schlagzeuger Gerret Neugebauer, Grafiker von Beruf, in der Pause. Für alle in der Runde heißt es erst mal, ein Kaltgetränk aus dem Kühlschrank genießen, kurz lüften und sich auf die bequeme Couch lümmeln. „Dieser Probenraum ist wirklich ein Schmuckstück. Hier stören wir niemanden, denn bei uns muss das immer fetzen. Wir leben unseren Spaß an der Musik aus“, erklärt Gitarrist Malte Feddersen. Er ist selbstständiger Immobilienkaufmann. Der Rest der Crew gesellt sich dazu. Nicht ohne Stolz erzählt Bassist Sebastian Gode – er ist Physiotherapeut – dass gerade die erste CD entstanden ist. Diverse Auftritte in der Region, wie in diesem Jahr auf der Gardinger Musikantenbörse oder beim Bredstedter Open-Air-Sommer, nicht zuletzt ihre Fans hätten sie darin bestärkt. Elf Lieder sind aufgenommen worden, so Gitarrist Andy Sönnichsen, von Beruf Fahrzeuglackierer. Natürlich an Ort und Stelle, denn der Probenraum ist gleichzeitig ein ideales Studio. Er ist es gewesen, der zusammen mit seinem ehemaligen Schulkollegen, dem Schlagzeuger Gerret Neugebauer, während eines Klassentreffens festgemacht hat: „Lass uns eine Band gründen.“ Die Idee sei zwar in einer Bierlaune entstanden, doch sie habe beide, so Neugebauer, nicht losgelassen. „Wir haben einen Facebook-Aufruf gestartet, und so hat sich als erster Sebastian gemeldet. Malte Feddersen ist kurze Zeit später als zweiter Gitarrist dazugestoßen.“ Ein Jahr lang Übungsabende in diversen Probenräumen auf dem Land hatten der Truppe so viel Spaß gemacht, dass sie die Suche nach einem Sänger aufnahmen. „Das war nicht so einfach bei unserer Musik“, bekennt Gode. Doch Kollege Zufall sei es gewesen, der den „singenden Heizungsbauer“ Oke zu der noch namenlosen Band geführt hatte. Nach etlichen Vorschlägen habe man sich auf den kurzen und prägnanten Namen „Spoid“ geeinigt. „Der Name kommt aus dem Plattdeutschen und bedeutet im weitesten Sinne so viel wie ,einen aus der Buddel nehmen‘. Irgendwie passt das zu uns“, so Feddersen schmunzelnd.

2016 gab die Gruppe dann das erste Konzerte. Die erste Demo-CD in dieser Formation wurde aufgenommen, der Proberaum nach Bredstedt verlagert.

Doch lange Rede – kurzer Sinn, unterbricht Oke Hansen die nette Erzählrunde, es müsse weiter geübt werden. Das nächste Konzert warte ja und je sicherer jeder werde, umso besser. Schnell sind die Fünf wieder an ihren Instrumenten, gehen alles noch einmal durch.

Wer am ersten Adventswochenende noch etwas auf die Ohren braucht, der kann die fünf Jungs live am Sonnabend (2.) ab 20.30 Uhr in der Bredstedter Diskothek „Altes Heizwerk“ erleben. Bevor danach die Trichter-Party steigt, werden sie abgelöst von der Band „Melted Ego“.