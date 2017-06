Belastung durch Husums Großbaustelle : „Wir können kaum die Fenster öffnen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

„Wir waren immer konzessionsbereit“, sagt Peter Pauly, „aber jetzt ist das Maß voll. Pauly ist Beirat der Anliegergemeinschaft des Schlossgangs und wie seine Mitstreiter seit Monaten mehr oder minder ungeschützt Husums größter Baustelle ausgesetzt. „Wir können hier kaum noch die Fenster öffnen“, sagt der pensionierte Banker, „und unsere Autos sind nahezu täglich von einer Staubschicht bedeckt.“

Es sei nicht seine Art, gleich alle Register zu ziehen, führt Pauly auf Anfrage unserer Zeitung aus. „Ich suche zunächst immer das Gespräch. Wir sehen auch die wirtschaftliche Notwendigkeit für den Bau des neuen Shopping-Centers.“ Aber das Ganze sei keine Einbahnstraße. „Wir haben viele Zugeständnisse gemacht.“ Doch auf der anderen Seite – namentlich beim Immobilienmanagement-Unternehmen Prelios – sei es mit der Kommunikation offenbar nicht so weit her. Versprechungen, unter anderem die Staub-Belästigung einzudämmen, wurden lange Zeit nicht eingehalten, sagt Pauly. Und so wandten sich die Anlieger über ihre Hausverwaltung hilfesuchend an die Stadt Husum und Bürgermeister Uwe Schmitz.

„Das war ein sehr gutes, konstruktives Gespräch“, sagt Pauly. Und daraufhin habe sich auch gleich etwas getan: So würden die beiden Geröllberge, die sich auf dem Nachbargrundstück auftürmen, nach Intervention des Verwaltungs-Chefs nun endlich regelmäßig gewässert. Doch dem Wunsch der Anlieger, den Bauzaun mit Schutzplanen zu versehen und so wenigstens ein bisschen Lärm und Staub von ihren Grundstücken, Balkons und Parkflächen fernzuhalten, sei bis heute nicht nachgekommen worden.

Auch für Sünje Witte gehören Staub und Krach seit Monaten zum Alltag. „Schon Mitte März hat man uns erklärt, dass es demnächst besser wird“, sagt sie. Aber das war wohl nichts. Wenn ihr der Lärm zu viel wird, dreht sie das Radio auf. Die Marquise auf dem weitgehend unbenutzbaren Balkon ist vollkommen verstaubt, „und wenn wir Türen oder Fenster aufmachen , verteilt sich der Dreck in der ganzen Wohnung.“ Wie viele Anwohner bemängelt sie, sich nicht ausreichend informiert zu fühlen. „Bekommen wir die Wand des neuen Parkhauses direkt vor unseren Balkon gesetzt oder wie soll das laufen?“, fragt sie. Und Pauly berichtet, dass sich an dem mittlerweile freigelegten Parkhaus im Schlossgang Risse zeigten, die schon längst hätten untersucht werden sollen. „Aber auch darauf warten wir noch.“ Derweil gingen die Bauarbeiten unvermindert weiter. Auch Uwe Schmitz ist mit der Situation unzufrieden: „Was mich unglücklich macht, ist, dass wir immer hinterher laufen müssen“, erklärt der Verwaltungs-Chef und macht deutlich, dass „das ja nun nicht unsere Baustelle ist“. Nach seinen Gesprächen mit dem zuständigen Bauleiter und Prelios hoffe er sehr, „dass da jetzt endlich etwas passiert“.

Das werde es, sagt Volkmar Drescher von Prelios – und zwar auch im Hinblick auf die Bauzäune. Man habe ja schon mal etwas versucht, „aber die Gitterzäune mit Planen zu versehen, das lassen die Windverhältnisse in Husum nicht zu.“ Deshalb solle das Grundstück zum Schlossgang hin mit einem massiven Bauzaun versehen werden. „Den werden wir in den kommenden zwei Wochen installieren“, kündigt Drescher an. Und schon in der kommenden Woche sollen die Risse in der Tiefgarage genauer untersucht werden. Nicht zuletzt durch die archäologische Untersuchungen habe es beim Fortgang der Bauarbeiten Verzögerungen gegeben, räumt Drescher ein. Doch nach jetziger Einschätzung habe dies keine Auswirkungen auf den Zeitplan. Danach soll das Shopping-Center weiterhin im Herbst nächsten Jahres geöffnet werden.

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 21.Jun.2017 | 10:00 Uhr