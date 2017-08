Getreideernte in Nordfriesland : „Wir haben die Ernte vom Feld geklaut“

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

Gerhard Volquardsen drückt auf die Tube, der Landwirt aus dem Sönke-Nissen-Koog will endlich seine Weizenernte beenden. Noch Dutzende Hektar müssen jetzt gedroschen werden. Denn in der nächsten Woche droht schon wieder Regen, wie so oft in diesem Sommer. Die Ernte ist 2017 ein Geduldsspiel. Besonders hier auf den schweren Marschböden. Denn wenn die nass geregnet sind, sind sie für die schweren Mähdrescher erst mal nicht befahrbar. Zudem dürfen die Körner nicht zu feucht sein, bevor sie ins Lager kommen, denn dann droht Schimmel oder Selbstentzündung. Also muss getrocknet werden, das kostet Geld. Zudem schreibt der Handel einen bestimmten Feuchtegehalt vor. Doch Volquardsens Mähdrescher schafft ordentlich was weg, bei einer Schnittbreite von 10,5 Metern und einer Geschwindigkeit von 4,4 Kilometern erntet er 4,5 Hektar pro Stunde.

„Die Landwirte haben sich das Getreide und den Raps in diesem Jahr von den Feldern geklaut“, sagt Melf Melfsen, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Husum-Eiderstedt. Regen, Warten, Sonne, Ernten, Regen, Warten – das war der Rhythmus dieser Kampagne, die rund zwei Wochen später als üblich mit der Gerste begann. Es folgte Raps und jetzt in der zweiten Augusthälfte der Weizen. Außerdem steht noch Sommergetreide auf den Feldern, das erst im Frühjahr ausgesät worden ist und deswegen etwas später reif wird als die Wintersorten, die im Herbst gedrillt werden. „Vor allen Dingen die Wassermengen, an den letzten beiden Wochenenden waren ein Problem in der Marsch“, so Melfsen. Was noch durch einen weiteren Umstand verschärft wird: Die Geest entwässert durch die Marsch Richtung Nordsee, da sind die Vorfluter schon voll, bevor das Wasser aus der Marsch überhaupt abfließen kann, wie Melfsen erklärt. Zudem werden die Gräben üblicherweise erst im Herbst von Bewuchs befreit, so dass das Wasser derzeit nicht so schnell abfließen kann. Es ist eben ein Geduldsspiel.

Die Geest mit ihren leichten Sandböden, in denen das Wasser zügig versickern kann, ist da besser davor, dort ist die Getreideernte schon abgeschlossen. Ab Mitte September ist dann der Mais dran. Der allerdings auch unter dem Regen leidet. Zwar braucht er im Juli und August viel Wasser. „Aber nicht so viel: Niemand mag nasse Füße, auch der Mais nicht“, so Melfsen. Er drohe dann zu früh abzureifen, teilweise werde er jetzt schon hell.

Doch trotz der widrigen Erntebedingungen sei das Ergebnis bei Raps und Weizen zufriedenstellend, so Melfsen. Leider seien die Preise niedrig. Wolfgang Stapelfeldt, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Südtondern, spricht sogar von einer sehr guten Ernte. Die hochwertige Ausbeute liege unter anderem an den optimalen Wetterbedingungen während der Wachstumsphase: „Wir hatten 2016 eine sehr gute Herbstaussaat, denn wir konnten das Saatgut trocken eindrillen. Dann kam ein Winter ohne längere Frostperioden.“ Im vergangenen Jahr habe ein „zu kalter April die Ernte vermasselt“. Zwar sei auch dieses Frühjahr eher kalt gewesen – „aber der Herrgott hat trotzdem genau die richtige Menge an Sonnenstunden und Niederschlägen geschickt, damit die Ernte gut werden kann“, sagt Stapelfeldt erfreut.

von Ilse Buchwald

erstellt am 25.Aug.2017 | 17:00 Uhr