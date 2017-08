Sommerpausen-Plauderei : „Wir dürfen nicht in Blöcken denken“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Sommerpausen-Plauderei: Was bewegt Husums Fraktionsvorsitzende in der sitzungsfreien Zeit? Auch in diesem Jahr führen die Husumer Nachrichten Interviews mit den Lokalpolitikern.

In unserer Redaktion gehen fast täglich Leserbriefe zum Finanzamts-Neubau ein. Warum, glauben Sie, regt dieser Entwurf die Menschen so auf?

Erklären kann ich das nicht. Ich kann es aber ein bisschen nachvollziehen. So etwas hängt auch immer an der Transparenz, man muss die Menschen vor Ort mit einbeziehen. Ich weiß nicht, welches Mittel man da nutzen kann – man sollte auch nicht über jedes Gebäude eine Volksabstimmung machen – das wäre auch zu viel. Ich persönlich finde das Gebäude auch nicht besonders aufregend – es sieht doch sehr nach Zweckbau aus.

Ich glaube ohnehin, dass wir bei unserem Stadtbild aufpassen sollten, dass wir unser historisches Ortsbild erhalten müssen. Andererseits muss man dem Neuen auch eine Chance geben. Beim Rathaus-Neubau gab es auch ein Riesengeschrei – und heute haben wir einen preisgekrönten Vorzeigebau, mit dem alle glücklich sind.

Apropos Glück: Welche politische Entwicklung hat Sie im vergangenen Jahr am glücklichsten gemacht hat?

Die Neuausschreibung des Busverkehrs. Das Stadtbus-System ist eine große Chance für unsere Stadt, sich weiter zu entwickeln.

Es ist auch ein teuer erkauftes Glück – die Stadt muss künftig deutlich mehr Mittel in den ÖPNV stecken.

Es ist teuer, aber es ist einfach zukunftsträchtig, nicht nur auf das Auto zu setzen. Es gibt viele Städte in Husums Größe, die mit solch einem Busverkehr sehr erfolgreich sind. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man perspektivisch an 2030, 2040, 2050 denkt.

Nicht so glücklich macht mich, dass wir mit dem Radverkehr nicht so voran kommen. 16 000 Euro pro Jahr dafür einzusetzen, um noch mal hier oder da einen Fahrradbügel aufzustellen, das reicht nicht aus.

Was muss denn noch passieren?

Ein guter Ansatz ist die Shared-Space-Zone in der Großstraße. Beschlossen ist ja, dass dieses Konzept im Zuge der Verkehrsplanung für das neue Shopping-Center umgesetzt wird. Das heißt, dass die Bordsteinkanten weg kommen und alle Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichberechtigt unterwegs sind. Da müssen die Autofahrer Schrittgeschwindigkeit fahren, das ist dann halt so.

In wenigen Wochen gehen die Sitzungen wieder los. Was sind für Sie die wichtigsten Themen, die bis Weihnachten anstehen?

Ein Thema ist die Gründung der Lokalen Tourismus-Organisation. Das ist ein zäher Prozess, aber es muss gemacht werden, damit wir für größere Projekte überhaupt Födergelder abrufen kann.

Insgesamt, finde ich, sind wir in Sachen Tourismus gut aufgestellt. Das merkt man allein beim Blick auf die Urlauberzahlen. Wir müssen eher aufpassen, dass Husum nicht in Richtung Massentourismus abgleitet. Wir müssen nicht jeden Bus haben, der hier Tagestouristen herbringen will. Wir müssen uns nachhaltiger aufstellen und die Naturtouristen und Radfahrer auffangen.

Apropos: Beim Radverkehr müssen wir wirklich dran bleiben, und sehen, dass dafür im kommenden Jahr mehr Mittel zur Verfügung stellen. Und natürlich liegt mir am Herzen, dass Husum zur Fair-Trade-Stadt wird, das hatte der SSW ja angestoßen. Ich bin auch ganz optimistisch, dass es etwas wird. Es gibt viele Bürger in dieser Stadt, die mitmachen wollen. Es ist ein weiterer Baustein, dass sich Husum als naturnahe, nachhaltige Stadt am Nationalpark aufstellt. Das tut uns gut, das tut auch der Region gut.

Nächstes Jahr steht ja die Kommunalwahl an. Merkt man davon innerhalb der Politik schon etwas?

Bis zu den Sommerferien hat man es noch nicht gemerkt. Und die großen Fraktionen sind sich ja hier immer sehr einig. Ich kann da in Husum keine großen Unterschiede erkennen.

Ist das für Ihre Fraktion positiv oder negativ?

Negativ ist es, weil die Mehrheitsverhältnisse immer schon gleich klar sind. Positiv ist es, weil man sich mit bestimmten Themen profilieren kann, die die anderen vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Bei SPD und CDU geht es beispielsweise immer wieder um die Haushaltskonsolidierung. Da muss ich sagen: Im Grunde steht Husum doch wirtschaftlich ganz gut da.

Was mich freut, ist, dass sich das Verhältnis zwischen SSW und CDU in Husum verbessert hat. Politik hängt halt auch immer ein bisschen mit Personen zusammen. Ohnehin müssen wir weg davon, immer in Blöcken zu denken: SSW und SPD gehören eigentlich immer zusammen wie so ein siamesischer Zwilling. Das muss aber nicht immer so sein. In der Kommunalpolitik sowieso nicht.

von Friederike Reußner

erstellt am 25.Aug.2017 | 09:05 Uhr