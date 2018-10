CDU-Kreisparteitag in Bredstedt : „Wir brauchen uns nicht zu verstecken“

Die Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow bleibt Kreisvorsitzende der CDU in Nordfriesland.

Die Wahl zum neunten Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 stand im Mittelpunkt. Aber natürlich kamen Nordfrieslands Christdemokraten bei ihrem Bredstedter Kreisparteitag am Vortag der heutigen Landtagswahl in Hessen auch an der Bundespolitik nicht vorbei. „Die Angstmache an den populistischen Rändern unserer Gesellschaft dürfen wir uns nicht zu eigen machen“, bekräftigte Astrid Damerow vor mehr als 100 Mitgliedern und Gästen. Die mit einem Stimmenanteil von 95 Prozent in ihrem Amt als Kreisvorsitzende bestätigte Bundestagsabgeordnete bescheinigte der Großen Koalition in Berlin „bis jetzt eine gute Arbeit“, die allerdings immer wieder durch Streit zerredet werde. Für die CDU betonte sie im Bredstedter Sool selbstbewusst: „Wir können gute Politik, wir brauchen uns nicht zu verstecken.“

In dieses Bild passt, dass die CDU Nordfriesland weiterhin kontinuierlichen Zulauf verzeichnet. Derzeit zählt der Kreisverband 1301 Mitglieder – ein Plus von 161 innerhalb von zwei Jahren, wie die im Amt bestätigte Mitgliederbeauftragte Telse Dierks aufzeigte.

Niclas Herbst, Spitzenkandidat der Landes-CDU, sprach mit Blick auf 2019 von einer „Schicksalswahl“ für Europa, das für Frieden, Pressefreiheit, eine unabhängige Justiz und auch Wohlstand stehe. Das alles scheine vielen heute selbstverständlich, müsse aber verteidigt werden, sagte er mit Blick auf den um sich greifenden Populismus. Und: „Nicht die Europäische Union ist eine Bedrohung für die nationale Souveränität, sondern ihr Auseinanderbrechen wäre es.“ Neben Gefahren zeigte er Chancen auf und warb für seine Vision eines Europas der Regionen.

Vor großen Herausforderungen steht die Politik in den nächsten Jahren auch auf kommunaler Ebene, machte Manfred Uekermann, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag deutlich. Dort hatten die Christdemokraten sich bei der Kommunalwahl trotz veränderter Parteienlandschaft und leichter Verluste in einer inzwischen zehnjährigen Kooperation mit Grünen und FDP als stärkste politische Kraft behauptet. Gemeinsam ist es laut Uekermann gelungen, die Verschuldung des Kreises NF innerhalb von drei Jahren von 42,4 auf 23,7 Millionen Euro zu senken und wieder finanziellen Handlungsspielraum zu gewinnen. Allerdings stünden kostenträchtige Baumaßnahmen und Investitionen an: der Kreishaus-Anbau mit 31 Millionen und die Modernisierung der Kliniken mit annähernd 100 Millionen Euro – bei einem Eigenkapitalbedarf des Kreises von immerhin 20 Millionen Euro. Manfred Uekermann warb dafür, die sprudelnden Steuereinnahmen „im guten Miteinander mit den Gemeinden“ zu nutzen, um den Kreis Nordfriesland, der 2020 sein 50jähriges Bestehen feiert, zukunftsfähig zu machen.