Jugend- und Sozialausschuss : „Wir brauchen mehr Kita-Plätze“

Der Husumer Jugend- und Sozialausschuss weiß um den Mangel an Kita-Plätzen und forciert „Übergangslösung“ hinterm Parkplatz am Hallenbad.

von Stefan Petersen

02. September 2018, 16:56 Uhr

In Sachen Kindertagesstätten besteht dringender Handlungsbedarf in Husum – darüber sind sich alle Fraktionen einig. Und entsprechend schnell arbeitete sich der Ausschuss für Jugend und Soziales auch durch die Beschlüsse zum Standort der Übergangslösung bis zum Bau der neuen Kindertagesstätte, deren Raumprogramm sowie das Raumprogramm des Neubaus. Wobei das Wort „Übergangslösung“ aus dem Sprachgebrauch verschwinden soll: „Wir nennen die Container-Kita jetzt ,Deichkinder‘“, verkündete die Ausschussvorsitzende Isabell Thomas (WGH) dem Gremium. Das klinge doch netter als „Übergangslösung“. Was die Frage hervorrief, wie lange diese denn existieren solle. „Bis zur Fertigstellung der neuen Kita – und da werden wohl bei aller Eile zwei Jahre ins Land gehen. Ende 2020 etwa“, antwortete Birgitt Encke, die der entsprechenden Lenkungsgruppe angehört.

Der Standort für die Container-Kita – sie soll im hinteren Bereich des Parkplatzes am Hallenbad aufgebaut werden – wurde rasch durchgewunken. Allerdings bei Enthaltung der SPD: „Weil der Antrag bei unserer letzten Fraktionssitzung nicht vorlag, hatten wir noch keine Chance, uns mit ihm zu beschäftigen“, gab Peter Empen als Erklärung an. Er konnte allerdings von Bürgermeister Uwe Schmitz dahingehend beruhigt werden, dass der Platz keine Probleme aufwerfen werde: „Das haben wir bei der Standortbesichtigung festgestellt. Die ,Deichkinder‘ benötigen ja nur einen Teil davon. Es bleiben genug Parkplätze übrig.“ Das hätte auch Benn-Olaf Kretschmann als Chef der Stadtwerke, die das Bad betreiben, bestätigt, wie Birgitt Encke ergänzte.

Das Raumprogramm für die „Deichkinder“ fand einhellige Zustimmung. „Wir müssen jetzt den Kauf der Container ausschreiben und diese bestellen, damit wir dort im Januar öffnen können“, so Hauptamtsleiterin Ira Rössel. Birgitt Encke plädierte für mehr Eile: „Wenn wir schon im Dezember öffnen, können wir noch die volle Förderung für 2018 mitnehmen“, sagte sie. Nach dem seit September laufenden Landesprogramm „Impuls“ seien Container-Kitas grundsätzlich förderfähig.

Das Raumprogramm für die geplante neue Kita ging ebenfalls ohne Gegenstimme durch. Der Neubau ist für 120 Plätze ausgelegt, von denen 40 für die Kinder der Villa Kunterbunt reserviert sind, die in diesem Zuge wegfällt.

Und neue Kita-Plätze sind dringend vonnöten, wie Hauptamts-Mitarbeiter Axel Fischer erläuterte: „Im Ü3-Bereich haben wir derzeit noch eine Deckungsquote von 90 Prozent, aber der jahrelange Geburtenrückgang hat sich in den vergangenen zwei Jahren massiv umgedreht“, erläuterte er vor dem Ausschuss. Lange habe sich die Geburtenzahl in der Storm-Stadt bei 160 bis 165 eingependelt. „Doch 2016 gab es 225 Neugeborene und 2017 knapp 200.“ Es sei eine klare Tendenz nach oben auszumachen. „Das heißt: Wollen wir das heutige Niveau halten, müssen wir zukünftig mehr Kita-Plätze zur Verfügung stellen.“

Bei den U3-Plätzen, auf die Eltern seit 2013 einen Rechtsanspruch haben, sehe es noch sehr viel schlechter aus: „Da kommen wir derzeit auf eine Deckungsquote von 41,5 Prozent – wir haben 173 Plätze und müssten theoretisch 518 vorhalten.“ Glücklicherweise würden jedoch nicht alle Eltern diesen Rechtsanspruch auch wahrnehmen. „Doch allein um eine Deckungsquote von rund 40 Prozent zu halten, brauchen wir 16 bis 17 U3-Plätze mehr – das sind fast zwei Krippengruppen“, schilderte Fischer den Ernst der Lage.