Bredstedt : „Wir brauchen mehr Einsatzkräfte“

19 Frauen und Männer lassen sich derzeit zu Feuerwehrleuten ausbilden – doch das wird für die 23 Wehren im Amtsgebiet nicht ausreichen.

von shz.de

15. Februar 2019, 15:58 Uhr

Nachwuchs für die Freiwilligen Feuerwehren (FF) im Amt Mittleres Nordfriesland: Seit Beginn der Woche absolvieren 16 Männer und drei Frauen aus neun Gemeinden des Amtes in Breklum die Ausbildung zum Feuerwehranwärter.

„Der Lehrgang ist gut besetzt. Und da alle Teilnehmer aus freien Stücken dabei sind, ist die Motivation hoch. Deshalb wir hoffen natürlich, dass auch alle dabeibleiben“, erklärte der Kreisausbilder Maik Webermann (FF Bordelum), der den Kursus gemeinsam mit Stefan Grimme (FF Vollstedt) leitet. Herzlich begrüßt wurde die Gruppe zudem vom Amtswehrführer Dirk Paulsen, der den Neulingen allerdings auch in aller Deutlichkeit nahelegte: „Der Eintritt in die Wehr ist freiwillig. Doch wenn man einmal ’Ja’ gesagt hat, ist der Dienst kameradschaftliche Pflicht.“

Ganz gleich ob Frau oder Mann, die Teilnehmer aus Ost- und West-Langenhorn, Breklum, Bredstedt, Bohmstedt, Ahrenshöft, Almdorf, Struckum und Bargum waren im ersten Unterricht voll bei der Sache. „Alle hören mit Diensteifer interessiert zu“, lobten denn auch Webermann und Grimme die Truppe, die nun in Theorie und Praxis bis Mitte März ein stattliches Pensum vor sich hat.

Rund 70 Stunden Freizeit investieren die künftigen Einsatzkräfte, um mit der Ausbildung zum Truppmann I einsatzfähig zu werden. Unter ihnen auch Ina Hansen (37). Bei der Bredstedterin liegt das „Feuerwehr-Gen“ allerdings in der Familie. „Ich bin sozusagen zwischen Feuerwehrautos aufgewachsen. Mein Opa war bei der Berufsfeuerwehr, und ich bin mit zehn Jahren in die Jugendwehr eingetreten. Beruflich bedingt gab es schließlich eine Pause. Aber jetzt will ich auf jeden Fall wieder dabei sein“, erzählte sie schmunzelnd. Als weitere Gründe für den Eintritt in die Wehr nannten die Teilnehmer unter anderem den Spaß an der gemeinsamen Aufgabe sowie das Engagement für die dörfliche Gemeinschaft.

Und so wird nun in den kommenden Wochen geübt, was das Zeug hält. Da heißt es in der Praxis Aufbau eines Löschangriffs sowie das Beherrschen von Knoten und Mastwurf. Es werden Schläuche mit Schwung ausgerollt – und mit viel Geduld sauber wieder eingerollt. Der Umgang mit dem Funkgerät wird vermittelt, und auch die gute alte Kübelspritze wird zum Einsatz kommen. Hinzu kommt dann noch jede Menge Theorie, denn das Wissen um Unfallverhütung und Gefahren an der Einsatzstelle kann im Ernstfall lebenswichtig sein.

Unterstützt werden die „Azubis“ von den versierten Ausbildern. Sie helfen, wenn einmal etwas nicht so klappt, und zeigen, wie es richtig geht, wenn ein Handgriff denn so gar nicht gelingen will. Für den Einsatz der „alten Hasen“ hatte denn auch der Amtswehrführer großes Lob. „Das gefällt mir alles sehr gut. Die Ausbilder sind top. Wünschenswert wäre allerdings, dass sich noch weitere Aktive zur Unterstützung des Teams melden würden“, sagte er.

Die große Abschlussübung für die künftigen Feuerwehrfrauen- und männer ist für den 14. März in Breklum angesetzt. „Das schaffen die alle“, erklärte Maik Webermann überzeugt. Trotzdem, auch diese 19 zukünftigen Aktiven werden mittelfristig als Nachwuchs in den 23 Wehren des Amtes nicht ausreichen. „Wir brauchen deutlich mehr Einsatzkräfte“, warb Webermann für den Dienst in der Feuerwehr.