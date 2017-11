Langenhorn : „Wir brauchen das Geld einfach“

vergrößern 1 von 2 Foto: Rahn 1 von 2

Die Wogen schlugen hoch in der Sitzung des gemeinsamen Kindergartenausschusses der Gemeinden Langenhorn, Bargum, Lütjenholm und Ockholm. Erneut ging um die Erhöhung der Elternbeiträge im Krippenbereich der Evangelischen Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ von 180 Euro auf 292 Euro monatlich ab September 2017. Dagegen hatte sich massiver Elternprotest geregt.

Der Vorsitzende Torsten Freese hatte nun die Betroffenen eingeladen, um vor erneuter Beratung und abschließender Entscheidung des Gremiums – wie üblich nicht öffentlich – einen Gedanken- und Meinungsaustausch und eine Diskussions-Plattform mit ihnen zu ermöglichen. Mit von der Partie war der Geschäftsführer des Evangelischen Kita-Werkes Nordfriesland, Christian Kohnke. Sein Sachvortrag über die gesetzlichen Grundlagen und Zusammenhänge reichte nicht, „Dampf aus dem Kessel“ zu nehmen. Aufgebrachte Mütter – insgesamt neun von 20 Betroffenen waren erschienen – ließen ihrem Ärger freien Lauf. Der Unmut richtete sich gegen die massive Erhöhung, die zudem nach Jahren gleichbleibender Sätze erfolgte. Aufgebracht hatte auch viele die Tatsache, dass kurz darauf angepasst wurde, nachdem die Landesregierung zur Entlastung der Portemonnaies der Eltern ein Kita-Geld von monatlich 100 Euro zahlte.

„Es stinkt mir, wie mit uns umgegangen wird. Ich habe auf Nachfrage von Ausschuss-Vertretern arrogante Antworten erhalten“, machte sich eine Mutter ihrem Ärger Luft. Sie gebe ihr Kind nicht aus Jux und Dollerei in die Krippe, schon gar nicht wegen der 100 Euro „Mehreinnahme“, wie es geheißen habe, sondern weil es notwendig sei. Sie werde dank der hohen Lebenshaltungskosten gezwungen, zum Einkommen ihres Mannes hinzuzuverdienen. Nur so käme die Familie über die Runden. Das zähle offenbar bei einigen nicht. Die 100 Euro würden quasi durch die Hintertür gleich wieder einkassiert.

„Warum müssen wir 20 Krippenkind-Eltern leiden, warum verteilt man die Kosten nicht gleichmäßig auf alle Eltern?“, so die Frage aus der Mütter-Runde. Das gehe, so Kohnke, aufgrund der Gesetzeslage nicht. „Es soll Vereinbarkeit von Beruf und Familie geschaffen werden. Die Praxis sieht natürlich anders aus, weil Sie Ihr Kind in die Krippe geben müssen, wenn sie arbeiten gehen“, so Kohnke. Andererseits koste eine Krippe die Kommunen mehr Geld als die Tagesstätte für die über Dreijährigen, allein durch die erhöhten Personalkosten. Für viel Geld und Aufwand bekämen die Kleinsten dafür bestmögliche Betreuung. Das dürfe nicht vergessen werden. Die Gemeinde hätte sicher längst erhöhen können und müssen, habe es aber mit Rücksicht auf die Eltern bisher nicht getan. Bei einer kontinuierlichen Anpassung im Laufe der Zeit, räumte Christian Kohnke ein, hätte das vielleicht wie jetzt von Null auf 100 nicht so „weh getan“. Fakt sei aber, und das müsse er herausstellen, dass die Kommunen 54 Prozent der Kosten für die Kita „Tausendfüßler“ löhnen. Die Eltern zahlen anteilig im Durchschnitt nur 21 statt der eigentlich vom Gesetz vorgesehenen 30 Prozent. Das zeige, dass die Gemeinde schon den Blick auf die Eltern gerichtet habe. Das Land zahle nur anteilig 13 Prozent an den Gesamtkosten, den Rest Kreis und Kirche. Im Kindertagesstättengesetz stehe, dass die Sorgeberechtigten einen angemessenen Betrag zu den Kosten der Kindertageseinrichtungen zu zahlen haben. Die Höhe überlasse es den Kommunen.

Eigentlich, erklärte Christian Kohnke weiter, spiele das Land die Gemeinden gegen die Eltern aus. Wie auch immer: Die Betriebskosten der Kita würden sich voraussichtlich 2018 auf 1,1 Millionen Euro belaufen. Der Kostenanteil für die Ü3-Betreuung belaufe sich auf 304.200 Euro entsprechend 23,83 Prozent Elternanteil, die für den Ü3-Bereich auf 733.100 Euro, also 22,37 Prozent für die Eltern sowie die Naturgruppe 117.100 Euro mit 19,64 Prozent (Eltern), also trotz Erhöhung für die Eltern noch unter 30 Prozent.

Kristina Paulsen, Mutter einer zweijährigen Tochter, erklärte: „Wir verstehen, dass die Kosten steigen. Aber man hat uns nicht mitgenommen.“ Es werde gute Arbeit in der Einrichtung geleistet. Ihr Kind sei dort gut aufgehoben. Es solle auch weiter die sozialen Kontakte in Langenhorn haben. Gefragt sei nun die Landesregierung. Auf ihre persönliche Anfrage dort sei Verständnis signalisiert worden, verbunden mit der Ankündigung, dass bis 2020 ein neues Kita-Gesetz stehen soll. Im April 2018 wolle man erste Eckpunkte zur Neuordnung bekannt geben.

Das Gremium habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe, so Diedrich Sönksen, Ausschussmitglied und Bürgermeister von Lütjenholm. In seiner Gemeindevertretung sei das Thema intensiv behandelt worden. Die Kommunen stünden allesamt unter Druck. Die Kosten für Kindergärten oder Schulen sind Pflichtausgaben, die auch noch angesichts steigender Umlagen gewuppt werden müssen. „Wir mussten erhöhen“, betonte er. Der Ausschuss-Vorsitzende Torsten Freese erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass nach erneuter intensiver Diskussion im Gremium an der Erhöhung festgehalten wird. „Wir brauchen das Geld einfach.“