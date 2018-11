Winterkonzerte im Bahnhofsbistro in Husum : Winterkonzerte im Husumer Bahnhofs-Bistro: Der Hut macht die Musik

Auch im fünften Jahr gastieren wieder Musiker aus aller Welt im Bahnhofsbistro in Husum.

„Wenn das Kino im Winter zur Ballettbühne wird, dann können wir im Bahnhof auch Konzerte machen“, sagten sich Dagmar Brudnitzki und eine Kollegin auf Sylt und machten sich sogleich ans Werk. Das Ergebnis ist eine Konzertreihe, die anstelle von Alleinstellungsmerkmalen bewusst auf Synergieeffekte setzt – und dennoch ihresgleichen sucht. Möglich wurde das Ganze durch gute Kontakte und die Rückendeckung der Voss GmbH & Co KG in Westerland. Dort arbeitet Brudnitzki seit mehr als 20 Jahren, und von ihr erhielt sie durch Geschäftsführer Andreas Voss das Go, es doch zumindest einmal zu versuchen.

Der große Vorteil: Sämtliche Künstler, die bei den Winterkonzerten mitmachen, kommen in den Genuss zweier Auftritte – einen auf Sylt, den anderen im ebenfalls von Voss betriebenen Husumer Bahnhofsbistro. Ferner erhalten sie eine kleine Grundgage sowie freie Kost und Logis. Den Rest müssen die Musiker mit ihrer Hände Arbeit und ihren Stimmen einspielen, denn Winterkonzerte sind Hutkonzerte.

Nach dem Auftakt mit dem „Darling-Duo“ aus Norwegen folgt – wie immer donnerstags ab 19 Uhr – am Nikolaustag ein Konzert der kanadischen Sängerin Desirée Dawson. Dawson, die im kanadischen Westen, genauer gesagt in Vancouver lebt, hat die Termine auf Sylt und in Husum eigens in ihren Tourneeplan eingebaut und wird hier unter anderem ihre Erfolgssingle „Wild Heart“ präsentieren.

Weiter geht’s im neuen Jahr – am 10. Januar – mit dem irischen Duo „The Ocelots“. Mit Gitarre, Mundharmonika und ihren Stimmen wandeln die Zwillingsbrüder Brandon und Ashley Watson auf den Spuren großer Vorbilder wie Bob Dylan oder Simon & Garfunkel.

Neuseeländischer Kontrabassist trifft auf eine zwischen Paris und Köln pendelnde Songwriterin und Banjospielerin. Das Ergebnis trägt den Namen „Stereo Naked“ und ist am 28. Februar im Bistro zu hören. Lauter Songs zwischen amerikanischer Rootsmusik und experimentierfreudigem Indigopop.

Den Schlusspunkt setzt am 21. März der Sänger und Led-Zeppelin-Liebhaber Martin Kelly. Diese Liebe zu Jimmy Page und Robert Plant führte den Schotten 2009 sogar nach Deutschland, wo er mit der Band Martin & James einen Vertrag bei Universal unterschrieb und zwei Alben herausbrachte. Martin & James spielten als Vorband von Bryan Adams und Amy Macdonald. Und er selbst ist als Gitarrist für Thees Uhlmann und Annett Louisan aktiv.

Die Bistro-Konzerte sind erfahrungsgemäß ziemlich gut besucht. Und da es weder Eintritts- noch Platzkarten gibt, dürfte es ratsam sein, rechtzeitig zu erscheinen und sich einen guten Platz zu sichern.