Folk-Baltica-Ensemble und Alma : „Windmond“ in Zweitauflage

Was der dänische Violinist und Komponist Harald Haugaard zusammen mit dem Folk-Baltica-Ensemble beim ersten „Windmond“-Konzert der Husumer Stadtwerke vor einem Jahr auf die Bühne gezaubert hatte, wiederholte sich jetzt in der Messe Husum. Nicht nur sein Ensemble begeisterte die Zuschauer im vollbesetzten Saal. Auch er selbst veranlasste die Gäste zu Begeisterungsstürmen, sobald er seine Violine zum Klingen brachte. Diesmal gab es nach der Pause noch einen besonderen Nachschlag: Unter dem Namen Alma betraten fünf Musiker aus Österreich die Bühne und überzeugten mit Geige, Bass und Akkordeon. „Wir freuen uns, dass die Veranstaltung bei den Husumern so gut ankommt“, bewertete Stadtwerke-Chef Benn Olaf Kretschmann die Zweitauflage.