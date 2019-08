Windkraft aus fast 800 Metern Höhe

In Klixbüll soll die Erprobung von Lenkdrachen zur Stromproduktion eine völlig neue Dimension erreichen / Die DRF Luftrettung meldet Bedenken an

23. August 2019, 10:45 Uhr

Niebüll/Klixbüll | Kiter kennen die Windenergie, die auf dem Meer an ihren Segeln zerrt. In Klixbüll ist seit zwei Jahren auf einer Fläche an der Grenze zu Bosbüll erprobt worden, wie sich mit einem Lenkdrachen aus der Energie des Windes Strom erzeugen lässt. Das geschah in bescheidenem Rahmen, flogen die Drachen kaum über die Nabenhöhe aktueller Windkraftanlagen hinaus.

Doch die Forscher wollen Höhenwinde nutzen – mit einem Vielfachen der Energie und weitgehend frei von Turbulenzen. Noch in diesem Jahr soll ein Praxistest im Format XXL beginnen in Höhen bis zu 800 Metern. Gedacht ist, solche Anlagen auf See einzusetzen, auch weil die nicht mehr so gewaltige Betonfundamente im Meeresboden benötigen, sondern auf verankerten Pontons eingesetzt werden könnten.

Strom wird in der Phase erzeugt, in der das Seil durch den Drachen von einer Winde abgewickelt wird. Die Winde ist mit einem Generator verbunden. Danach wird der Drachen in eine Position geflogen, in der die Zugkraft nur noch sehr gering ist. Jetzt arbeitet der Generator wie ein Motor und rollt das Seil wieder auf, wobei nur ein Bruchteil der zuvor erzeugten Energie benötigt wird. Und so geht es munter rauf und runter.

Es handelt sich dabei offenbar um ein nicht nur im Wortsinn hochgehängtes Forschungsprojekt, denn es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Projektträger ist die Sky-Sails Power GmbH in Hamburg, Partner sind unter anderem die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), Leibniz Universität Hannover und EWE Offshore Service & Solutions GmbH.

Ende des Jahres soll der Drachen fliegen, schätzt Martin Lohss, der für Sky-Sails Power das Projekt steuert. Anfangs werde es an zwölf Tagen pro Monat getestet, ab 2021 rund um die Uhr.

Um den Luftverkehr dort nicht zu gefährden, soll rund um die Anlage eine Flugverbotszone eingerichtet werden, eine sogenannte ED-R. Diese kreisrunde Fläche hat einen Durchmesser von etwa drei Kilometern und liegt zwischen Klixbüll und dem nordöstlichen Stadtrand von Niebüll, ganz in der Nähe der Klinik mit dem Hubschrauber-Landeplatz.

Das ruft die DRF Luftrettung auf den Plan, die sich an ihrem Standort Niebüll deutlich behindert sieht. „Die An- und Abflüge nach Norden werden nicht mehr wie bisher möglich sein, wenn die ED-R in Kraft tritt. Dadurch werde es mehr An- und Abflüge über das Stadtgebiet von Niebüll geben“, teilt Sabine Bruder, DRF-Sprecherin in Filderstadt bei Stuttgart, mit.

Martin Lohss kennt die Sorgen und will mit der DRF eine Lösung finden. „Die medizinische Versorgung in der Region hat für uns oberste Priorität – das ist keine Frage.“ Im Gespräch sei eine Alarmierung per Mobilfunk und über automatische Systeme, die Luftfahrzeuge erkennen und melden. Lohss ist eine solche Alarmierung auf zwei Wegen wichtig – „Sicherheit hat Vorrang.“

Dann werde der Drachen flugs vom Himmel geholt.

Niebülls Bürgermeister Wilfried Bockholt fürchtet, dass eine Verlagerung der Flugschneisen für die Helikopter zu Lasten der Anwohner der Baugebiete gehe, die an die Klinik grenzen. Grundsätzlich will er sich nicht „dem technischen Fortschritt in der Stromproduktion in den Weg stellen“, aber da die Segel für den Offshore-Betrieb vorgesehen seien, frage er sich, warum die dann an Land erprobt würden. „Und in der Abwägung der Güter hat die Notfallmedizin auch für die Inseln und Halligen an unserer Klinik absoluten Vorrang.“

Klares Wort auch vom Kieler Verkehrsministerium: „Der Projektträger hat mit der DRF einvernehmlich ein Verfahren zu entwickeln, mit dem der Rettungsflugverkehr nicht negativ beeinflusst wird.“ Nicht betroffen sei der Luftverkehr auf dem Flugplatz Leck, was auch Harald Callsen, Vorsitzender der dortigen Sportfluggruppe bestätigt.

Werner Schweizer, Klixbülls Bürgermeister, betont, „dass es sich um absolute Hightech-Forschung handelt.“ Er ordnet das Projekt sogar in die Klimaschutz-Strategie der Vereinten Nationen ein. Und was die Flugsicherheit betrifft, werde es eine Lösung geben. Er weiß, wovon er redet, war er doch selbst Pilot und Sachverständiger für das Luftfahrt-Bundesamt. Schweizer zählt es zu allen Bemühungen um Konversion, also den Ersatz für den Abzug der Bundeswehr aus der Region.

Martin Lohss sieht das Genehmigungsverfahren für das Projekt im Zeitplan. Naturgemäß seien vor einer Inbetriebnahme die Belange aller Interessengruppen zu berücksichtigen, die durch Bau und Betrieb der Anlage beeinflusst werden. „Zur Zeit befinden wir uns mit allen Interessengruppen in konstruktivem Kontakt, um Lösungen zu erarbeiten. Nachdem bislang alle Gespräche positiv verlaufen sind, gehen wir davon aus, dass unsere Testanlage noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen kann.“