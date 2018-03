Ringelgans-Invasion auf den Halligen : Wildgänse fallen in Vorgärten ein

Zu Tausenden machen sie derzeit im Wattenmeer Rast: Dabei fallen die Ringelgänse auch in die Hallig-Vorgärten ein.

von hn

28. März 2018, 09:00 Uhr

Tausende Ringelgänse machen derzeit im Wattenmeer Rast, um sich Fett für ihren Weiterflug in die arktischen Brutgebiete anzufressen. „Bei einer Zählung in der vergangenen Woche konnten wir 3431 Gänse auf Hooge beobachten“, sagt Michael Klisch, Stationsleiter der Schutzstation Wattenmeer auf der Hallig. Das seien zwei Drittel weniger als Ende März 2017. „Ein Teil der Ringelgänse, die bereits im Februar zu uns gekommen waren, hat die Hallig wieder verlassen.“ Bei ihrer Nahrungssuche landeten die verbliebenen gefiederten Gäste sogar in Hallig-Vorgärten. „Von meinem Wohnzimmerfenster aus konnte ich Hunderte von Ringelgänsen beobachten, die zusammen mit den Amseln über meinen Rasen liefen.“