Wahlen im Amtsausschuss : Wild- und Jagdschadenschätzer bestätigt

Finja Spangenberg aus Drage, Thomas Brodersen aus Hattstedt und Christoph Rabeler aus Ostenfeld bleiben für fünf weitere Jahre im Amt.

von Silke Schlüter

11. Juni 2019, 17:26 Uhr

Ostenfeld | Wenn ein Amtsausschuss so groß ist, wie der des Amtes Nordsee-Treene mit rund 40 Mitgliedern aus 27 Gemeinden, dann können die Themen manchmal etwas größer und die Meinungen dazu differenzierter ausfallen.

Das zeigte sich bei der vom Amt angestrebten Wiederwahl der drei Wild- und Jagdschadenschätzer, die – so erklärte es Amtsvorsteherin Eva-Maria Kühl – sich um die haarigen Fälle kümmern, in denen sich Jäger und Landwirte nicht einig werden konnten. Finja Spangenberg informierte kurz über ihre vergangene Amtsperiode: „Ehrlich gesagt hatte ich in den fünf Jahren nicht viel zu tun“, sagte sie und berichtete, dass die Wildgänse-Schäden zwar immens seien, aber nicht zu den Fällen gehören, über die sie oder ihre beiden Kollegen zu entscheiden hätten. Thematisiert wurde die Frage, ob und wann ein Abschuss außerhalb der Schonzeiten möglich und wie sinnvoll es manchmal wäre, dies zu einem Zeitpunkt zu tun, bevor ein Schaden entstanden ist.

Vor der Wahl kam überraschend die Bitte aus der Versammlung, für alle drei Wild- und Jagdschadenschätzer einzeln abzustimmen. Während Finja Spangenberg aus Drage und Thomas Brodersen aus Hattstedt einstimmig gewählt wurden, gab es für den Ostenfelder Christoph Rabeler einige Gegenstimmen. Im Ergebnis werden alle drei das Ehrenamt weitere fünf Jahre lang ausüben.

In den Berichten der Amtsvorsteherin, des Leitenden Verwaltungsbeamten (LVB) Stefan Bohlen, der Ausschüsse und anderer Institutionen gab es unter anderem die Information, dass das alte Schulgebäude in Ostenfeld bald abgerissen wird und in Kürze die Umleitungsplanung für den anstehenden B 5-Ausbau beginnt. „Vielleicht werden wir die Dreistreifigkeit der Bundesstraße ja doch noch erleben“, so Eva-Maria Kühl. Mehrere Bürgermeister baten darum, an der Umleitungsplanung beteiligt zu werden, um am Ende nicht plötzlich vor bösen Überraschungen zu stehen.

Bohlen informierte kurz über die Pläne, in Zusammenarbeit mit der VR Bank ein multimediales Bürgerbüro zu schaffen, in dem auch Dienstleistungen der Amtsverwaltung angeboten werden sollen. Er teilte mit, dass Hauke Klünder als neuer Förderscout des Kreises am 1. Juli seinen Dienst antreten wird und Timo Wiemann als Dörpsmobil-Berater in der Aktiv-Region unterwegs ist, um bei der Konzeption und Planung derartiger Projekte zu helfen. Zudem kündigte er die jährliche Überprüfung der Badestellen und der Spielplätze in den amtsangehörigen Gemeinden an.

Auch das große kreisweite Thema Rufbus kam auf den Tisch. So berichtete Nordstrands Bürgermeisterin Ruth Hartwig-Kruse, dass es in ihrem Bereich noch an Haltestellen fehle, weil sich die bisherige Linienführung deutlich verändern wird. „Da, wo die Nutzer künftig ein- oder aussteigen sollen, fallen sie jetzt noch in den Graben“, machte sie bildhaft deutlich und gab ihrer Sorge Ausdruck, dass die Gemeinden mit diesem Problem alleine gelassen werden und auf den Kosten sitzenbleiben könnten. Die Amtsvorsteherin versprach, das Thema beim nächsten Treffen der Rufbus-Beteiligten anzusprechen.