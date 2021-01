Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter?

von Carlo Jolly

14. Januar 2021, 09:46 Uhr





Nordfriesland Wie schützen die hiesigen Unternehmen ihre Mitarbeiter und Kunden vor einer Ansteckung mit Covid-19? Wie eine spontane Umfrage gezeigt hat, sind einige Maßnahmen überall gleich, andere hingegen wurden sehr individuell zugeschnitten. Hier im Vergleich ein Dienstleister, ein Industrie- und ein Handwerksbetrieb.

Bei der VR Bank Westküste in Husum hat der Corona-Krisenstab bereits frühzeitig eine ganze Menge Überlegungen treffen müssen, damit die Bank auch im schlimmsten aller Fälle handlungsfähig bleiben kann: „Unter anderem haben wir die Entscheidungsträger, die an den Hauptstandorten Husum und Heide für das Kredit- oder Wertpapiergeschäft verantwortlich zeichnen, räumlich voneinander getrennt“, erklärt Britta Lund. Wo es ging, wurden nicht genutzte Räume zu Büros umfunktioniert. Zugleich kam Bewegung in das Angebot, von Zuhause aus zu arbeiten. Wer nicht ins Homeoffice gehen konnte, hat nun in der Filiale einen durch Plexiglasscheiben geschützten Schreibtisch, während der besonders sensible Schalterbereich mit Spuckschutzwänden ausgestattet wurde.

Im technischen Bereich wurden die vorhandenen Videokonferenzsysteme ausgebaut und optimiert. Seitdem wird vor jedem Meeting überlegt, ob es wirklich eine Präsenzveranstaltung sein muss oder das Ganze auch online machbar wäre. Alles unter dem Aspekt, persönliche Kontakte so weit wie möglich zu minimieren. „Ordentlich an Fahrt aufgenommen hat auch das, was an Online-Prozessen für Kunden auf der Webseite der Bank geplant war und nun viel schneller als gedacht in die Tat umgesetzt werden musste“, so Britta Lund.

Dass das Homeoffice kein Zuckerschlecken ist, der spontane Klönschnack im Flur oder in der Teeküche zum Teil schmerzlich vermisst wird und dass Videokonferenzen auf Dauer mega-anstrengend sein können, haben inzwischen viele der 126 Mitarbeiter in Husum festgestellt und deshalb nur einen Wunsch: „Das darf nicht zum Dauerzustand werden.“ Das gilt auch für die Auszubildenden, die nicht mehr mit am Schreibtisch sitzen und erfahrenen Kollegen über die Schulter schauen können, um aus der Praxis zu lernen: „Das läuft jetzt alles auf Distanz über freigeschaltete Bildschirme“, so Britta Lund, die in der Organisation all dieser Maßnahmen selbst immer wieder neu dazulernen muss: „In vielen Belangen gab und gibt es keine Muster oder Erfahrungswerte, auf die der Krisenstab hätte zurückgreifen können. Also müssen wir uns das Meiste selbst erarbeiten und tragfähige Lösungen entwickeln, die uns den Schutz bieten, den wir alle brauchen, um gesund und handlungsfähig zu bleiben.“

Corona-Schnelltest für jeden Mitarbeiter

Bei der Wulff & Umag Energy Solutions GmbH in Husum bietet die Geschäftsführung seit dem 11. Januar Corona-Schnelltests an, wobei jeder den Test in der Nase bei sich selbst ausführt. Abgesehen davon liegen Schutzmasken und Handschuhe für alle Mitarbeiter bereit, die zudem immer wieder daran erinnert werden, ihre Masken häufig zu wechseln. Wie Tanja Schmidt erzählt, gibt es im Verwaltungsbereich Schutzwände an den Arbeitsplätzen, sofern die Kollegen nicht im Homeoffice sind. Wechselschichten wurden eingeführt. Auf den Fluren herrscht ebenso Maskenpflicht wie in der Teeküche, in der sich immer nur eine Person aufhalten darf. Luftreinigungsgeräte sorgen in Besprechungsräumen und Großraumbüros für saubere Luft, Desinfektionsmittelspender und -tücher sind immer und überall für jeden erreichbar, Meetings werden virtuell abgehalten. Statt in der Kantine nehmen viele ihr Frühstück oder das Mittagessen in ihren Büros ein. „Das Büropersonal darf die Fertigung nur noch in sehr dringenden Fällen betreten und dann auch nur mit Maske. Dass die Abstände eingehalten werden, darauf wird auch in den Duschen geachtet“, zählt Tanja Schmidt weitere Vorgaben auf.

Der traditionelle Handschlag fehlt

Die Bredstedter Bau- und Möbeltischlerei Hans-H. Lorenzen ist mit fünf Mitarbeitern deutlich kleiner als die zuerst genannten Unternehmen, trotzdem mussten auch hier Ideen entwickelt werden, wie man sich und andere vor einer Covid-19-Infektion schützen kann. Dazu gehört für Kai Lorenzen, dass seine Männer immer in den gleichen, festen 2er-Teams zum Kunden fahren und dort klare Regeln gelten: Beide Seiten tragen Masken und halten auch im weiteren Verlauf Abstand. Der Auftraggeber lässt die Handwerker alleine werkeln, damit sie bei der körperlich schweren Arbeit ihre Masken abnehmen können. Bei Innenarbeiten wird der Raum regelmäßig gelüftet. Was ihm und vor allem den älteren Kunden am meisten fehlt, das ist der traditionelle Handschlag – beim Vertragsabschluss, bei der Begrüßung, bei der Abnahme der fertigen Arbeit. „Der Handschlag hatte in unserer Branche immer eine besondere Bedeutung, er ist auch heute noch für viele wichtiger als die Unterschrift unter dem Vertrag“, sagt Kai Lorenzen, dem persönlich die Mimik seiner Kunden fehlt. „Durch die Maske kann ich nicht mehr im Gesicht ablesen, ob der Vorschlag, das Muster oder später das Ergebnis der geleisteten Arbeit gefällt“, bedauert er. Im Betrieb selbst verzichtet er bei einer Materialanlieferung auf die Unterschrift und lässt Pakete an einem fest vereinbarten und gut einsehbaren Ort ablegen. „Die Kontaktvermeidung ist nun mal das A und O in dieser Zeit“, sagt er. (ssl)



Schutzmaßnahmen bei Wulff-Umag, VR-Bank Husum (Serviceberaterin Meike Bielinski) und Tischlermeister Kai Lorenzen