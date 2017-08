Windkraft-Pioniere im Porträt : Wie eine große Familie: Pioniere der Windenergie

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Schleswig-Holstein gilt als die deutsche Wiege der Windenergie. Der Bau des Kernkraftwerks Brokdorf führte in den 70er-/80er-Jahren zu massiven Protesten von Atomkraftgegnern, darunter viele Landwirte der Westküste. Sie hatten früh erkannt, dass die Windenergie eine Alternative zur Atomkraft darstellt. Auch die Ölpreis-Krisen in den Jahren 1973 und 1979 / 1980 motivierten sie, die ersten Windkraftanlagen Marke Eigenbau auf ihre Höfe zu stellen. Triebfeder war zudem der Klimaschutz, der angesichts der präsenten Sturmflutgefahren und eines prognostizierten Anstiegs des Meeresspiegels an Bedeutung gewann.

Landwirt Karl-Heinz Hansen – bekannt als „Kuddel Wind“ – und seine Frau Cornelia waren es, die im Oktober 1983 die erste serienmäßig vom dänischen Hersteller Vestas gebaute 55-kW-Anlage auf ihrem Hofgelände im Cecilienkoog aufstellten. Die erste privat betriebene netzgekoppelte Windmühle an der schleswig-holsteinischen Westküste wurde damals noch mit Skepsis von den Nachbarn beäugt.

Für Dirk Ketelsen, Inhaber vom Dirkshof in den Reußenkögen, und seine Frau Thoma, führte das Jahr 1989 zum Paradigmenwechsel. Der Landwirtschaftsmeister und die Diplom-Agraringenieurin wandten sich ab von der konventionellen Landwirtschaft, hin zum ökologischen Landbau nach Demeter-Richtlinien. „Wir wollten unabhängig werden von den Scheichs und haben die erste kleine Windanlage auf unserem Hof installiert. Anfangs galten wir noch als Spinner. Außerdem gab es überall einen regelrechten Wildwuchs. Jeder hatte Zeichnungen von Mühlen von Planern auf dem Tisch“, erinnert sich der Windpionier. Das von der Bundesregierung initiierte 100-MW-Wind-Programm sorgte dann für einen enormen Schub. „Anfang der 1990er-Jahre war die Geburtsstunde der Bürgerwindparks. Auch durch den Einfluss der Gemeinde kam der Ausbau ins Rollen und erfolgte in geregelten Bahnen“, so der 65-Jährige.

Im Lauf der Jahre gesellten sich zu zwei Pioniergruppen weitere sechs Bürgerwindparks, die 2015 fusionierten. „Dabei ist auf Basis der Gesamtleistung der weltweit größte Bürgerwindpark mit mehr als 80 Anlagen entstanden. Daran sind nahezu alle Einwohner der Reußenköge beteiligt – der Schlüssel zu unserem Erfolg“, betont der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. „Genauso wichtig ist die Kommunikation, denn das Reden hilft – und zwar miteinander, nicht übereinander.“ Heute sind auf dem Dirkshof über 20 Mitarbeiter beschäftigt. „Wir sind wie eine große Familie. Man muss Visionen haben, deshalb engagieren wir uns international in sozialen Projekten, bieten Hilfe zur Selbsthilfe an“, sagt Ketelsen. Geht es um die Historie der Husumer Wind-Messe, die in diesem Jahr (vom 12. bis 15. September) zum 15. Mal stattfindet, gehört Henning Holst zu den Protagonisten.

Der Husumer verantwortete die Messe 1991 und 1993. „Ich war gerade zum Projektierer Winkra gewechselt und bekam die Aufgabe, die zweiten Husumer Windenergietage zu organisieren. Ich hatte dafür ganze drei Wochen Zeit“, berichtet der Bau-Ingenieur, der zuvor als Vertriebsleiter bei Vestas tätig gewesen war. Rund 30 Aussteller aus ganz Deutschland wollten an der Leistungsschau in der Viehmarkthalle teilnehmen, so dass zusätzlich ein Zelt aufgebaut werden musste. Die Veranstaltung in den ungeheizten Räumen litt unter schlechtem Wetter: „Darauf waren wir nicht vorbereitet“, so Holst.

Zwei Jahre später sorgten Bau- und Heizlüfter für ein annehmbares Klima. „Wir hatten 70 Aussteller, darunter erstmals auch internationale, und einen regen Besucherandrang, denn die ,Halbmegawatt-Klasse‘ war auf dem Markt“, erinnert sich der 62-Jährige. „Die Stadt befand sich vier Tage lang im Ausnahmezustand.“

von ax

erstellt am 24.Aug.2017 | 15:00 Uhr