Bredstedt : Wie die Zuschauer Weihnachten retten

Weihnachten kommt für die meisten immer viel zu früh. Nicht so für die Aktiven der Halligtorbühne Bredstedt. Sie sind in Stimmung. Schon seit einigen Wochen laufen die Proben für die Aufführungen des neuen Weihnachtsstückes auf Hochtouren. Am Freitag, 1. Dezember, heißt es um 19 Uhr im Bürgerhaus Vorhang auf zur Premiere des Weihnachtsmärchens in zwei Akten „Wie Puck Weihnachten rettet“ von Christina Stenger. Vorgeschaltet ist eine öffentliche Generalprobe bei freiem Eintritt am Mittwoch (29.) ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Montag (20.) um 9 Uhr, diesmal bei Lille Peter, Osterstraße 52. Telefonische Vorbestellungen sind nicht möglich.

„Die Proben laufen gut. Jung und Alt dürfen sich auf ein witziges Stück freuen, bei dem auch wieder die Zuschauer mit eingebunden werden. Diesmal wird es kein typisches Weihnachtsmärchen von Grimm sein“, informiert Regisseur Ralph Ettrich.

Zum Inhalt soll natürlich nicht zu viel verraten werden, nur soviel: Wer wollte nicht schon immer einmal in das Weihnachtswunderland hineinschauen? Die Gäste können es tun, denn Wolkenfahrstuhlführer Nikodemus Baltasar Aufundab ( gespielt von Christian Andresen) wird sie prompt und auf direktem Weg dorthin entführen. Bei einem Zwischenstopp steigen die Elfen Mickie (Thyra Dahl) und Puck (Änna Marquardsen) zu. Sie waren nämlich aus dem Elfen-Dorf hoch droben verbannt worden. Für ihre Dreistigkeiten wurden sie auf Wolke Nummer 19 verbannt, um Päckchen zu packen. Doch auf diese Weise – quasi mit geballter Hilfe – kehren sie zurück. Eigentlich müssten sie reumütig sein, aber sie sorgen prompt durch ihre Vorwitzigkeit dafür, dass Weihnachten in diesem Jahr beinahe ausfällt. Neugierig öffnen sie die Wundertruhe mit Schätzen der Weihnacht und verstreuen sie. Geschenke, Plätzchenduft, Eiskristalle oder Sternschnuppen scheinen verloren. Der Zorn des Weihnachtsmannes (Manuel Rusack) ist ihnen gewiss. Dann erscheint auch noch die Eisprinzessin (Maja Schindler), und die lässt mit ihrer Kälte das ganze Weihnachtswunder erfrieren. Durch allerlei Tricks und vor allem Mithilfe der Zuschauer soll versucht werden, die Weihnacht zu retten. Ob das gelingt und sich ein zauberhaftes Happy End entfaltet, davon darf sich jeder der möchte selbst ein Bild machen.

Weitere Aufführungen finden an den Adventssonnabenden (2. und 9.) jeweils um 14 und 16.30 Uhr sowie am (16. und 23.) jeweils 14 Uhr, 16.30 Uhr und 19 Uhr statt. Restkarten sind vor Ort erhältlich.

Die weiteren Akteure sind: Constanze Rusack (als Jacki Taube), Oberelf Thomasius (Elias Volquardsen), Bäckermeister Schneck (Anita Huhs), Sternenmädchen / -junge (Ine Johannsen, Lean Borchers), Eiswind Sausebraus (Tarja Callsen), Zaster (Jil Immen), Flitz (Cedric Stoßberg, Peer-Ole Sönksen), Weihnachtsengel (Mona-Zoe Rusack), Engel / Elfen (Lean Borchers, Cedric Stoßberg, Peer-Ole Sönksen). Hinter den Kulissen agieren: Christel Volquardsen, Monika Bischoff (Souffleusen), Matthias Johannsen (Inspizient), Hanna Däbler (Kostüme), Wiebke Momsen (Maske), Frieda Hansen, Klaus Müller, Paul, Anton und Jonas Volquardsen (Bühnenbau und -ausstattung), Andreas Borchers (Technik) sowie Christel Volquardsen (Regie-Assistenz).