Neue Pastorin : Wichtige Impulse für das Leben geben

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 09.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Es ist kein gewöhnlicher Umzug, der hinter Katja Kretschmar, ihrem Mann Joachim und den Kindern liegt: „Mit Sack und Pack sind wir von der Ost- an die Westküste gewechselt“, sagt sie. Und wie so oft waren es berufliche Gründe, die den Ortswechsel erforderlich machten: In einem feierlichen Gottesdienst wird die 38-jährige Theologin morgen in ihr neues Amt als Pastorin der Versöhnungskirchengemeinde eingesegnet. Die Mutter von drei Kindern wird dort eine halbe Pastorinnen-Stelle antreten. Ihren Dienst hat sie bereits im Oktober aufgenommen und in dieser Zeit unter anderem die Arbeit mit der Winterkirche kennen gelernt. Von Oktober bis Ostern finden die Gottesdienste der Gemeinde aus Kostengründen nicht in der Kirche, sondern im Gemeindehaus statt.

In holsteinischen Schönberg aufgewachsen, studierte Katja Kretschmar in Kiel, Rom und Heidelberg Theologie. Insbesondere die Semester in Rom sind ihr als eine „spannende und lehrreiche Zeit“ in Erinnerung. „Ich wollte mich dort auf ganz neue Berührungspunkte einlassen“, blickt die Pastorin zurück. Besonders die Lebensentwürfe von Benediktinern und Dominikanern hätten sie bewegt und auf ihrem weiteren Lebensweg begleitet. So habe sie gelernt, Verständnis für beide Konfessionen aufzubringen, sagt Kretschmar. Und: „Das katholische Kirchenleben ist viel mehr, als wir sehen und viel bunter, als wir ahnen.“

Aber auch die Begegnung mit Kommilitonen aus den unterschiedlichen Landeskirchen habe sie als bereichernd empfunden. Schon während der Schulzeit hatte sich Kretschmar in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. Und ihre Freundin, die aus einer Pastorenfamilie stammt, blieb ebenfalls nicht ohne Einfluss auf die Berufswahl. „Mir war sehr früh klar, dass ich etwas mit Menschen für die Menschen machen wollte“, sagt sie und hatte unter anderem über die Arbeit als Klinik-Seelsorgerin nachgedacht. Aber das war nichts für sie. „Ich habe allergrößten Respekt vor der Arbeit der Klinik-Seelsorge, aber dafür muss man geboren sein.“

Zur ganzen Bandbreite des kirchlichen Lebens gehören neben Taufen und Hochzeiten auch die traurigen Anlässe. „Und natürlich auch pubertierende Konfirmanden“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Sie wolle für Kinder und Jugendliche, aber auch für Familien eine einladende und fröhliche Kirchenarbeit anbieten, so Kretschmar. Leider seien beide Gruppen in der Kirche nur sehr überschaubar vertreten. Um sie zum Gottesdienst zu bewegen, müsste auch über andere Formen der Ansprache nachgedacht werden. Insgesamt hat sie ein klares Ziel vor Augen: „Ich möchte Menschen davon überzeugen, dass die Kirche nicht altbacken, blöd und ewig gestrig ist, sondern in der heutigen Zeit einen wichtigen Impuls für das Leben geben kann.“

Doch zurück zum morgigen Einsegnungs-Gottesdienst, der in zweierlei Hinsicht etwas ganz besonderes ist: „Zum einen ist das für mich und für die Gemeinde das klares Signal: Die Gemeinde hat wieder einen Pastor beziehungsweise eine Pastorin.“ Zum anderen wird Kretschmar zum ersten Mal einen Gottesdienst in der Versöhnungskirche durchführen. Dafür muss der hohe Innenraum des Gotteshauses mehrere Tage zuvor kräftig eingeheizt werden.