Umspannwerk für Westküstenleitung : Westküstentrasse : Baubeginn für Umspannwerk

Mit dem symbolischen Spatenstich durch Dr. Bernd Brühöfner und Danny Stieper von der Firma Tennet sowie Horstedts Bürgermeisterin Karen Hansen begann jetzt der Bau eines 56 Millionen Euro teuren Umspannwerks auf gemeindeeigenem Grund neben der B5. Es dient unter anderem dazu, den hier produzierten Windstrom in die 380-kV-Westküstenleitung einzuspeisen, die zwischen Brunsbüttel und der dänischen Grenze errichtet wird.

„Das Umspannwerk soll nach seiner Fertigstellung die Abschnitte Heide-Husum und Husum-Klixbüll miteinander verbinden“, erklärte Brühöfner als Projektleiter. Die Westküstenleitung ist in fünf Projektabschnitte unterteilt. Von Brunsbüttel nach Süderdonn und weiter nach Heide, Horstedt, Klixbüll und schließlich bis zur dänischen Grenze. Die über 140 Kilometer lange Leitung wird in einer neuen Trasse realisiert“, so Danny Stieper. Nach derzeitigen Planungen soll die Freileitung bis Klixbüll bis 2019 und bis zur dänischen Grenze bis 2021 fertig gestellt sein.

Mit dem Bau sind beeindruckende Zahlen verbunden. Über 800 Tonnen Stahl werden verbaut. Vorher müssen 100.000 Kubikmeter Sand abgetragen werden. Diese Erde werde zum großen Teil für den Deichbau eingesetzt. „Das Umspannwerk wird auf 1600 Pfählen stehen, die bis zu 17 Meter tief in die Erde reichen“, erläuterten die Firmenvertreter. Weiter werden über 44 Kilometer Steuerkabel verlegt.

Doch im Vorfeld hatte es Überraschungen gegeben. „Wir bekamen plötzlich die Nachricht, dass es sich bei diesem Areal um einen ehemaligen Scheinflughafen handelt“, erklärte Stieper. Daraufhin sei das Gelände akribisch untersucht worden. „Wir haben Messungen bis in eine Tiefe von über sechs Meter vorgenommen.“ Dabei wurden über zwölftausend Verdachtspunkte registriert. „Es wurden unter anderem Granaten und anderes Kriegsmaterial gefunden.“ All das hatte im Frühjahr der Kampfmittelräumdienst entfernen müssen (wir berichteten). Doch nun ist der Weg frei für den Bau dieses bedeutenden Abschnitts im Verlauf der Westküstenleitung.