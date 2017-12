Unternehmensverband : Westküste gehen die Arbeitskräfte aus

vergrößern 1 von 1 Foto: volkert bandixen 1 von 1

von Jörg von Berg

erstellt am 21.Dez.2017 | 17:00 Uhr

Nordfriesland | An der Westküste Schleswig-Holsteins werden nicht nur Fachkräfte und Auszubildende knapp, sondern inzwischen auch normale Arbeitskräfte. Mehr als jedes zweite Unternehmen fühlt sich aus diesen Gründen wirtschaftlich behindert oder gar gebremst. Das weist eine Konjunkturumfrage des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste aus, die gestern bei der Firma Elka-Torantriebe in Tönning vorgestellt wurde. Demnach spitzt sich insbesondere die Situation auf dem Fachkräfte-Markt weiter zu: Jeder fünfte Betrieb braucht schon länger als 90 Tage, um eine Stelle erfolgreich zu besetzen.

Um der immer prekärer werdenden Lage zu begegnen, pflegen inzwischen vier Fünftel aller Ausbildungsbetriebe in Nordfriesland laut der Umfrage – an ihr haben sich 153 Unternehmen, darunter 22 aus Nordfriesland beteiligt – enge Kontakte und Kooperationen mit Schulen.

„Die nordfriesischen Arbeitgeber sind hier im Vergleich zu den anderen Kreisen im Westen Schleswig-Holsteins gut aufgestellt. Das ist wichtig, denn die Situation auf dem Ausbildungsmarkt hat sich in den letzten Jahren zugunsten der Jugendlichen gedreht. Die Ausbildungsbetriebe müssen um die jungen Menschen werben, nicht umgekehrt“, macht Verbands-Geschäftsführer Ken Blöcker deutlich. Fast alle befragten Verantwortlichen der NF-Firmen wünschen sich denn auch, dass die praxisorientierte Berufsorientierung an allen allgemeinbildenden Schulen ausgebaut wird.

Aber auch ihre Ansprüche sind gewachsen: Bald zwei Drittel aller Betriebe fordern bei Ausbildungsbewerbern mindestens einen mittleren Schulabschluss, jeder achte sogar das Abitur. Zum Vergleich: Bundesweit erwartet das nur jeder 66. Betrieb.

Ungeachtet der Personal-Problematik blicken immer mehr Unternehmer – 37 statt 19 Prozent vor zwölf Monaten – optimistisch in Zukunft. So verzeichneten 30 Prozent der Firmen im zweiten Halbjahr mehr Aufträge, wobei in Nordfriesland das Saisongeschäft erfahrungsgemäß viele Arbeitgeber deutlich stärker tangiert als in anderen Regionen. Jedes zweite Unternehmen in Nordfriesland erwartet zudem für die kommenden Monate, dass sich die Auftragslage weiter verbessern wird. Im Umfrage-Durchschnitt des Verbandes, dem 400 Unternehmen zwischen dänischer Grenze und Norderstedt angehören, ist dies nicht einmal jedes dritte.

In Nordfriesland wächst denn auch bei 40 Prozent der Befragten die Bereitschaft, wieder stärker zu investieren: „Für das Frühjahr soll mit der Zurückhaltung Schluss sein und es ist mit einem regelrechten Investitionsschub der Unternehmen zu rechnen“, stellt Ken Blöcker fest. Er fasst die nordfriesischen Aspekte der Winter-Umfrage so zusammen: „Die Unternehmen sind mit dem zweiten Halbjahr ausgesprochen zufrieden. Auch der Blick in die Zukunft ist optimistisch und die Unternehmen fahren trotz Personalmangels ihre Investitionen hoch.“

Freilich könnte alles für die Westküsten-Wirtschaft noch besser laufen, wenn gravierende Hemmnisse abgebaut würden. So klagen zwei Drittel aller Unternehmen über zu viel Bürokratie und 40 Prozent über mangelnde Infrastruktur schlechthin. Als „riesiges Hemmnis“ wird dabei der fehlende B 5-Ausbau eingestuft. „Obwohl nicht nur die Unternehmen, sondern auch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Nordfriesland kaum ein Projekt so sehr fordert wie dieses, ist der Ausbau der B 5 noch immer nicht in der praktischen Umsetzung und weit von einer Realisierung entfernt“, stellt Ken Blöcker fest. Und es gibt weitere Faktoren, die sich in Nordfriesland störend auswirken: Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), mangelnde Breitbandversorgung, hohe Personal- und Arbeitskosten – aber mit Blick nach Berlin durchaus auch der Stillstand bei der Regierungsbildung.