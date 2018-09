von Stefan Petersen

10. September 2018, 19:26 Uhr

Meine Nachbarin hat an der Zufahrt zum Schobüller Schwimmbad auf einem der bepflanzten Betonringe eine Dose gefunden. Die erwies sich als sehr wertvoll: In ihr waren mehr als 100 Euro in Münzen – vom Ein-Cent- bis zum Zwei-Euro-Stück. Der Eigentümer kann sich bei mir in der Redaktion melden und Größe und Farbe nennen, ich leite das dann weiter.

Tel.: 04841/89651310