Moin Lieblingsland Nordfriesland : Werbe-Idee der Wirtschaftsförderung zieht Kreise

Kampagne „Moin Lieblingsland“ lockt immer mehr Firmen an: Wirtschaftsförderung lädt Unternehmen weiterhin zum Mitmachen ein.

17. Februar 2019, 13:57 Uhr

„Moin Lieblingsland“, die Imagekampagne des Kreises und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland (WFG NF), begann als Aprilscherz und konnte anschließend mit ernst zu nehmenden Nordfriesen-Geschichten, die weiter regelmäßig über www.moin-lieblingsland.de und über soziale Netzwerke veröffentlicht werden, eine Fan-Gemeinde begeistern. Es sind echte Lebensgeschichten von Menschen, die hier aufgewachsen sind – wie Meisterkoch Hans-Jürgen Thomsen aus Schwabstedt – oder die sich aus Freude an der Landschaft in Nordfriesland angesiedelt haben wie Claudia und Ralph Kerpa aus Langenhorn.

„Wir möchten gern mehr Unternehmen einbinden – denn die Idee hinter Moin Lieblingsland ist, dass Menschen gezielt einen Arbeitsplatz in Nordfriesland suchen, weil man hier gut leben kann“, sagt WFG NF-Geschäftsführer Dr. Matthias Hüppauff, der selbst aus Frankfurt am Main an die Nordseeküste gezogen ist. Regionalmanager Tilmann Meyer, der die Imagekampagne betreut, erklärt: „Nordfriesland hat mehr zu bieten als Deiche und Schafe. Hier gibt es innovative Unternehmen, das möchten wir bekannt machen.“

Zum Beispiel werden hier sogar Flugzeuge gebaut: Das Ultraleichtflugzeug „Breezer“ wurde von einem „Friesen-Jung“ aus Reußenköge entwickelt und sei optimal an die landestypischen Gegebenheiten angepasst worden. In der Bredstedter Flugzeugwerft Breezer Aircraft arbeitet ein Team aus 20 Spezialisten.

Ein Global-Player auf dem Gebiet der elektronischen Bauteile sitzt im Gewerbegebiet von Husum: Die zum französischen Konzern Mersen gehörige Firma FTCAP produziert Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren und Film-Kondensatoren. Neben größeren Serien entwickele das Unternehmen auch kundenspezifische Einzellösungen und unterscheide sich damit maßgeblich von den Mitbewerbern aus Asien. Der Einsatzbereich reicht von Blitzgeräten für die Geschwindigkeitskontrolle über Windkraftanlagen bis hin zur Beleuchtung des Eiffelturms. Und noch mehr Licht aus Nordfriesland strahlt weltweit: Die LED-Technik der Firma Hansen aus Haselund erhellt unter anderem den Flughafen in Dubai. Auch an einer Lichtinstallation am Times Square in New York war die Firma schon beteiligt.

Wenn man nachts mit Leuchtbaken um eine Straßenbaustelle herumgeführt wird, ist ebenfalls oft eine nordfriesische Firma im Spiel: Das Unternehmen Adolf Nissen Elektrobau aus Tönning zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Lösungen für die mobile Verkehrssicherung. Das Spektrum reicht von Leitbaken, Warnleuchten und Absturzsicherungen über mobile Ampeln bis hin zu komplexen LED-Anwendungen. Bei den 22. Olympischen Winterspielen im russischen Sotschi sorgten 58 mobile LED-Hinweistafeln der Firma Nissen für einen reibungslosen Verkehr. Vor über 100 Jahren in Nordfriesland gegründet, verfügt das Unternehmen heute über Niederlassungen in Großbritannien, Belgien, Österreich, Spanien, Polen und der Schweiz. Der Firmenhauptsitz bleibt in Tönning, wo Nissen gerade das dritte Werk in Betrieb genommen hat.

Wer sein Unternehmen über die Imagekampagne „Moin Lieblingsland“ präsentieren möchte, kann sich an Tilmann Meyer wenden unter Telefon 04841/6685-22 oder per Mail unter t.meyer@wfg-nf.de.