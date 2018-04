Bredstedt : Wer zahlt für die Haltestelle?

Die Busschleife vor der Gemeinschaftsschule ist marode. Unklar ist, ob die Stadt oder der Schulverband die Sanierungskosten zahlt.

von shz.de

07. April 2018, 16:00 Uhr

Die Asphaltdecke der Busschleife vor der Gemeinschaftsschule Bredstedt ist marode. Geschätzt wird die Sanierung auf satte 84.000 Euro. Darüber waren sich die Mitglieder des Bauausschusses im Schulverband Mittleres Nordfriesland in ihrer letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode einig. Es muss wegen des schlechten Zustandes, so informierte Amtstechniker Christoph Brockmann, mehr getan werden. Eine Ausbesserung reicht nicht. „Wir müssen auch an den Unterbau ’ran“, stellte er fest.

Eine Entscheidung könne das Gremium, so der Vorsitzende Reiner Hansen, hier und heute nicht treffen, denn zunächst müsse sich der Finanzausschuss damit beschäftigen. Dringender Handlungsbedarf bestehe nicht, denn der Zustand stelle sich nicht erst seit gestern so dar. „Da es sich um eine öffentliche Bushaltestelle handelt, müsste vom Grundsatz her die Stadt die Sanierung wuppen“, erklärte Ausschussmitglied und Bredstedts Bürgermeister Knut Jessen. Genau deshalb habe er ja den Antrag auf Deckelung der von der Stadt an den Schulverband zu zahlenden zentralörtlichen Mittel laut dem öffentlich-rechtlichen Vertrag beantragt (wir berichteten). Diese Gelder seien für die Finanzierung solcher der Öffentlichkeit im Amtsbereich dienenden Projekte in der Stadt gedacht.

Allerdings gebe es hinsichtlich der Finanzierung dieses Objektes, so Brockmann, eine andere Auffassung in der Chefetage. Wegen der Sanierung der Busschleife sei möglicherweise doch der Schulverband zuständig, zumindest anteilig hälftig, weil der Grund und Boden eventuell mit im Besitz des Verbandes ist. Das werde noch genauer geklärt. Deshalb müsse auch der Finanzausschuss eingeschaltet werden. Wenn das so gesehen werde, ergänzte Knut Jessen, dann hätte der Schulverband ja die von der Stadt Bredstedt für 2018 gezahlten Gelder aus zentralörtlichen Mitteln von rund 98.000 Euro zur Verfügung.

Grundsätzlich, so der Vorsitzende Reiner Hansen, müsse im Gremium der Schulverbandsmitglieder ohnehin noch einmal abgesteckt werden, wie die Lesart des im II. Nachtrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag geänderten Paragraf 5 ist. Dort heißt es beispielsweise in Ziffer 2, dass Unterhaltungs- und Sanierungskosten für unbewegliches Vermögen ab einem Wert von 10.000 Euro, das überwiegend außerschulisch genutzt wird, zu gleichen Teilen von den bisherigen grundbuchlichen Eigentümern und dem Schulverband zu tragen sind. Für ihn sei klar, dass beispielsweise die Kosten einer Dachsanierung, wie sie aktuell an der Sporthalle Drelsdorf anstehe, sich Verband und Kommune teilen müssten. „Die Halle ist in Gänze zu betrachten, egal was dort an Sanierung und Unterhaltung anfällt. Für mich gehören auch Sportplätze und Außenanlagen dazu“, so Hansen. Nach seiner Meinung müsste hier noch einmal detailliert festgelegt werden, was alles an Gebäudeteilen darunter falle.

Zur Sporthalle Drelsdorf empfahl das Gremium, den Auftrag zur Hallendachsanierung dem günstigsten Anbieter mit 53.000 Euro zu erteilen. „Es besteht dringender Handlungsbedarf. Bei Regen läuft Wasser hinein“, bekräftigte Amtstechniker Christoph Brockmann. Zur maroden Heizungsanlage in der Drelsdorfer Grundschule – sie verliert Wasser – informierte er, dass derzeit Kostenvoranschläge eingeholt werden. Es sei nicht nur geplant, die Anlage zu erneuern, sondern auch das Freibad saisonal mitzuheizen.