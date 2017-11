Abstimmung 2017 : Wer wird Mensch des Jahres der Husumer Nachrichten?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

20.Nov.2017

Sie sind die wahren Helden eines Gemeinwesens: Menschen, die sich im Ehrenamt für andere einsetzen, meistens still im Verborgenen wirken und ohne deren Engagement vieles in unserer Gesellschaft nicht möglich wäre. Um diesen Menschen zu danken, hat der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag bereits im Jahr 2002 die Aktion „Menschen des Jahres“ gestartet. Auch in diesem Jahr können die Leserinnen und Leser der Husumer Nachrichten ihren Menschen des Jahres wählen. Nominiert werden Bürger, die durch besonderes ehrenamtliches Wirken oder selbstlosen Einsatz für Mitmenschen aufgefallen sind. Im Jahr 2017 sind dies Christa Graunke aus Husum, Gunnar Jensen aus Norstedt, Kathrin Lutz aus Tönning und Daniela Dorn aus Ahrenshöft.