Kommunalwahl : Wer wird Husums Bürgervorsteher?

Die Kandidaten für den Husumer Bürgervorsteher-Posten im Interview: Peter Empen (SPD) will es bleiben – Martin Kindl (CDU) möchte es werden.

Sie verstehen sich gut. Und doch gehen beide bei den Kommunalwahlen am 6. Mai als Konkurrenten um das höchste politische Ehrenamt der Stadt ins Rennen. Noch ist der Sozialdemokrat Peter Empen Bürgervorsteher. Und das möchte der 68-jährige Schulleiter außer Dienst auch bleiben. Doch ob ihm das gelingt, wird maßgeblich vom Wahlergebnis der Christdemokraten abhängen, für die Martin Kindl, Diplom-Politikwissenschaftler und Berufsoffizier bei der Luftwaffe, seinen Hut in den Ring geworfen hat. Die Husumer Nachrichten sprachen mit dem Amtsinhaber und seinem Mitbewerber.

Herr Kindl, Sie wollen Bürgervorsteher werden. Warum?

Weil ich Husum und sein Flair liebe, und weil ich mich von ganzem Herzen für die Stadt und ihre Menschen einbringen möchte. Ich empfinde die Husumer als sehr angenehm und möchte Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sein.

Sie, Herr Empen, wollen es bleiben. Wirkt da das Adrenalin des Unruheständlers?

Ja, das ist sicher auch ein Grund. Aber vor allem würde ich gern Bürgervorsteher bleiben, weil mir das Amt Freude macht und weil ich immer noch Spaß daran habe, mich einzumischen.

Was, glauben Sie, prädestiniert Sie für dieses Amt?

Empen: Meine Leidenschaft für Politik. Es gibt drei Dinge, die mir sehr wichtig sind und die ich als Bürgervorsteher zu leben versuche: Fairness, Verantwortungsbewusstsein und Offenheit. Und ich glaube, das wissen die Bürger auch zu schätzen.

Kindl: Ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei, und der Ortsvorsitz macht mir Spaß, aber er nährt auch meinen Wunsch nach mehr Verantwortung. Mein Motto lautet: Lieber mittendrin als nur dabei. Verantwortung ist zwar immer eine Last, aber ich empfinde sie als positive Last. Die Verantwortung gegenüber den Menschen in dieser Stadt sehe ich im Amt des Bürgervorstehers am besten widergespiegelt.

Es heißt, der Bürgervorsteher werde „aus der Mitte der Gemeindevertretung gewählt“ – allerdings auf Vorschlagsrecht der größten Fraktion. Klingt irgendwie nicht wirklich nach Mitte, oder?

Empen: Es gibt ja auch keine absoluten Mehrheiten. Mehrheiten müssen gesucht und gefunden werden. Und auf dem Weg dorthin ergeben sich gerade auf kommunaler Ebene manchmal ungewöhnliche Konstellationen. Da gehen FDP und CDU zusammen und dann wieder SPD und WGH . . .

Kindl: Man kann sehr wohl von der Mitte sprechen, finde ich, denn Mehrheiten kann man nur erreichen, wenn man die Mitte hat.

Vor Jahren gab es schon einmal die Situation, dass die CDU das Vorschlagsrecht für den Bürgervorsteher hatte, die Bürger mit Amtsinhaber Peter Empen aber recht zufrieden waren. Es heißt, in der Kommunalpolitik werde am ehesten nach dem Prinzip des Einvernehmens entschieden. Peter Empen ist nach wie vor beliebt. Warum bleibt er nicht einfach im Amt, egal wie die Wahl ausfällt?

Kindl: Nun, die Partei mit den meisten Stimmen hat das Vorschlagsrecht. Damit ist ein Auftrag an die Partei verbunden: Macht Euren Job gut. Ich hätte mich nicht aufstellen lassen, wenn ich dächte, ich könnte das nicht (schaut zu Empen). Natürlich würde ich in große Fußstapfen treten, aber ich denke (lacht), dass ich auch das schaffen kann.

Empen: Im Volksmund wird der Bürgervorsteher ja auch Bürgerworthalter genannt. Das finde ich eigentlich ganz passend, weil er sich an der Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Basis bewegt. Und manchmal muss er eben auch Sand ins Getriebe streuen . . .

. . . im Sinne von deutliche Worte sprechen?

Empen: Ja, genau!

So wie der Bundespräsident?

Empen: Ja (lacht), nur dass der natürlich anders besoldet ist . . .

Klingt verlockend, aber nun wollen wir mal sehen, wie gut Sie sich in ihrem alten oder möglicherweise neuen Amt auskennen. Was sind denn die drei wichtigsten Aufgaben eines Bürgervorstehers?

Kindl: Einiges ist ja schon gesagt worden. Zum Beispiel, dass er die Belange der Bürger gegenüber der Verwaltung vertreten soll. Außerdem leitet er die Sitzungen des Stadtverordnetenkollegiums und bringt politische Prozesse voran. Und zu guter Letzt repräsentiert er die Stadt bei öffentlichen Anlässen – und das natürlich nicht nur mit seiner physischen Anwesenheit . . .

. . . wie aus dem Lehrbuch . . .

Empen: Und was soll ich jetzt noch sagen . . . ?

Themenwechsel: Politische Parteien haben wieder Zulauf. Und doch sinkt das Interesse an Politik. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?

Empen: Ich sehe da keinen Widerspruch. Für viele Menschen stehen heute eigene Interessen im Vordergrund. Dieser Individualismus spiegelt sich natürlich auch in der Politik. Wenn es ums Gemeinwohl geht, fühlen sich viele nicht mehr angesprochen. Wenn es um die Straße vor der Haustür geht, dagegen schon. Aber ja, Politik ist nicht immer bürgernah und lässt manchmal auch Transparenz vermissen . . .

Kindl: Wir haben Zulauf, ja, aber leider nur wenige Personen, die sich aktiv am politischen Prozess beteiligen möchten, denn das erfordert Opfer. Individualismus und kollektiv-gesellschaftliche Phänomene bilden heute tatsächlich ein Gegensatzpaar. Umso wichtiger ist es, dass wir Menschen finden, die bei aller Individualität ein Bewusstsein für das Gemeinwohl haben und die wir zur aktiven Mitarbeit bewegen können.

Herr Empen, gesetzt den Fall, Sie würden nicht Bürgervorsteher, was wäre dann? Zurück ins Glied?

Empen: Man muss immer damit rechnen, dass so etwas passiert. Und natürlich gehe ich dann zurück ins Glied. Irgendein Ausschuss, in dem ich mich nützlich machen kann, wird sich schon für mich finden. Das Motto: Ihr wählt mich nicht, dann gehe ich, passt nicht zu mir. Ich habe eine Verpflichtung gegenüber den Bürgern. Aber natürlich ist ein Wahlergebnis auf kommunaler Ebene immer auch von bundes- und landespolitischen Aspekten geprägt. Und auf die haben wir keinen Einfluss.

Und was werden Sie als erstes tun, wenn Sie Bürgervorsteher werden oder es bleiben?

Kindl: Mich über die Homepage der Stadt Husum an die Bürger wenden und mich vorstellen – einschließlich der Ziele, die ich habe.

Empen: Und ich werde mich im Falle meiner Wiederwahl bedanken – (lacht) und mein Foto auf der Homepage der Stadt aktualisieren. Das ist ja schon etwas älter.

Kindl: (wendet sich an Empen) Ach wissen Sie, als mein zehnjähriger Sohn mich auf einem Plakat zur Kommunalwahl 2013 sah, sagte er: „Mensch, Papa, Du bist aber auch alt geworden.“

Empen: Eitelkeit ist ja nicht nur negativ besetzt, sie hat auch mit einer gewissen Achtung zu tun . . .

Kindl:(nickt zustimmend) Und manchmal hilft sie auch, Ziele zu definieren und zu erreichen, solange sie nicht überzogen sind.