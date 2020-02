Garding : Wer vermisst seine Katze?

Das Amt Eiderstedt sucht den Besitzer eines graugetigerten Katers.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

04. Februar 2020, 14:20 Uhr

Garding | In der Tatinger Straße in Garding ist in der vergangenen Woche ein Kater zugelaufen. Nun sucht das Amt Eiderstedt sein Herrchen oder Frauchen. Der Vierbeiner ist grau getigert, recht jung und sehr zutraulich.

Der Besitzer wird gebeten, sich binnen einer Woche bei Sven Hansen per E-Mail sven.hansen@amt-eiderstedt.de oder Telefon 04862/1000122 zu melden.